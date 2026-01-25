Ventimiglia, il Fermi introduce il diploma quadriennale AFM: una nuova opportunità per formare i professionisti di domani

A partire da settembre 2026, lo storico Istituto Fermi di Ventimiglia propone il nuovo diploma quadriennale AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing, con una versione rinnovata e potenziata del tradizionale corso di Ragioneria. Si tratta di un indirizzo tecnico di alto profilo che integra competenze economiche, aziendali, giuridiche e finanziarie con strategie di marketing e strumenti della moderna economia politica.

I vantaggi del nuovo corso

Gli alunni del corso avranno così un doppio vantaggio: una preparazione solida e moderna, conforme alle più recenti richieste del mondo del lavoro, e la possibilità di ottenere il diploma con un anno di anticipo rispetto ai corsi tradizionali, in linea con i principali percorsi europei.

Una sfida che guarda lontano

La dirigente scolastica Maria Grazia Blanco sottolinea come i percorsi quadriennali non rappresentino una scorciatoia, ma una sfida formativa di alto livello, pensata per valorizzare merito, impegno e motivazione. L’obiettivo è formare studenti consapevoli, competenti e pronti ad affrontare un mondo del lavoro in rapido cambiamento, sempre più competitivo e integrato.

Una nuova idea di didattica

Il percorso quadriennale avrà un orario potenziato e potrà avvalersi di un team di docenti che garantiranno la loro presenza (anche contemporanea) nella classe, potendo così avviare una didattica trasversale e per gruppi, specializzata e laboratoriale, in cui verrà garantita agli alunni un'efficace possibilità di potenziamento nelle principali discipline.

Dopo il diploma, 3 strade: università, ITS o lavoro

Uno dei punti di forza dei percorsi quadriennali del Fermi Polo Montale è la flessibilità in uscita. Gli studenti diplomati al nuovo corso quadriennale avranno infatti la possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro o di proseguire gli studi. Nel secondo caso potranno iscriversi ad una qualunque facoltà universitaria, oppure agli ITS – Istituti Tecnici Superiori, ottenendo in soli due anni una qualifica di livello 5 EQF, altamente spendibile nel mercato del lavoro. In particolare l'ITS collegato al percorso quadriennale AFM offrirà la possibilità di approfondire tematiche economico aziendali, alternando l'attività didattica ad un tirocinio tecnico-pratico, a fianco di docenti, dirigenti e professionisti del settore.

Per chi vuole approfondire

La dirigenza dell'Istituto Fermi, la Segreteria e i vari docenti del corso, in questo periodo delicato per la scelta delle famiglie, sono a completa disposizione per ogni maggiore informazione o dettaglio in merito al nuovo indirizzo di studio. Per ogni esigenza è possibile infatti contattare il numero 0184351716, chiedendo un appuntamento telefonico o personale per informazioni sul nuovo corso quadriennale AFM. Si ricorda che sono aperte le iscrizioni al nuovo corso quadriennale AFM sul sito unica.istruzione.gov.it entro il 14 febbraio 2026.