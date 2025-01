Speciale weekend: oltre agli eventi dedicati al Giorno della Memoria anche spettacoli teatrali e musicali

Un fine settimana incentrato sulle anticipazioni della ricorrenza della Giorno della Memoria che cade lunedì 27 gennaio, data nella quale si vuol ricordare quando il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città polacca di Oœwiêcim (nota con il suo nome tedesco di Auschwitz), scoprendo il suo tristemente famoso campo di concentramento e liberandone i pochi superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista.



Le cerimonie ufficiali varate dalle varie amministrazioni comunali saranno consultabili lunedì nell’Agenda Manifestazioni. Ecco gli appuntamenti dedicati alla tragedia della Shoah di questi due giorni.



Questo pomeriggio, alle 16.30, nelle suggestive ed evocative sale sotterranee del Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, si terrà uno spettacolo-reading teatrale-letterario dal titolo ‘Al MAR il lungo viaggio di Liber Theatrum nella Shoah' con la regia di Diego Marangon.

Caterina Valsecchi, Laura Sibilla, Letizia Zito, Jacqueline Veneziano, Mirella Fazzolari e Monica Rossi ripercorreranno più di dieci anni di spettacoli che il ‘Liber Theatrum’ ha dedicato all’Olocausto e alla Shoah, ma non solo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Un vero e proprio viaggio in quello che è ricordato come la più grande tragedia della storia moderna.

Anche il Comune di San Lorenzo al Mare si appresta a celebrare la Giornata della Memoria 2025. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 21.00 presso la Sala Teatro Samuel Beckett con un incontro, ad ingresso libero, dal titolo ‘Storie di Memoria. Persone nella Storia’.

L’incontro vedrà protagoniste diverse realtà del territorio a partire dalla Giovane Orchestra ‘Note Libere’ che suonerà durante la serata brani di repertorio, tra cui le melodie di ‘Schindler’s List’ e ‘La vita è bella’. Gli attori della Compagnia del Teatro dell`Albero, insieme all'attore e docente Jacopo Marchisio, leggeranno delle lettere di persone deportate al Lager di Bolzano, vero protagonista della serata. Sarà infatti proiettato il video documentario ‘Gli ultimi giorni del lager di Bolzano’ con racconti e testimonianze del Presidente Aned Nazionale Dario Venegoni e del Segretario Nazionale Aned Leonardo Visco Gilardi, entrambi figlii di deportati. Inoltre i giovani Umberto e Giuseppe Bianchi, studenti del Liceo Scientifico Viesseux di Imperia e musicisti facenti parte della compagine orchestrale presente nella serata, racconteranno la storia, con video e testimonianze, della prozia Teresa Avegno, nata il 15 ottobre 1925 proprio a San Lorenzo al Mare, deportata al Lager di Bolzano, dal quale riuscì fortunatamente a tornare.



Letteratura musica e riflessioni per onorare il Giorno della Memoria con le storie del lager delle donne è quello in programma oggi pomeriggio alle 17 al Castello dei Clavesana di Cervo alla presenza delle autrici: Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise. Modererà l’incontro Nicoletta Sasso, docente di Lettere del Liceo Vieusseux di Imperia. Canzoni a cura di Giovanni Peirone, voce di Arianna Giaccheri e intermezzi musicali con gli studenti di V/B Classico del Liceo Vieusseux.

Alcune erano bambine, partite sole o con l’intera famiglia, altre ragazze di vent’anni, madri di famiglia oppure già anziane. Sui treni che le portavano al campo di concentramento di Ravensbrück il lager delle donne, a nord di Berlino, finirono detenute politiche, prostitute, o appartenenti a famiglie ebraiche. Reiette da isolare, da eliminare, per il regime nazista.

Mille tra le italiane deportate, di ogni età, non tornarono mai: tra loro anche alcune passate per un piccolo e quasi dimenticato centro di detenzione nell’estremo ponente ligure, a Vallecrosia, simbolo del desiderio di rimozione.



L'eccidio del 17 agosto 1944 a Montalto Ligure sarà il tema al centro dell'incontro che si terrà domani, domenica 26 gennaio, alle 16 nella sala polivalente a Vallecrosia. In occasione della Giornata della Memoria, infatti, Nanni Perotto presenterà il libro ‘I bambini no! L’eccidio del 17 agosto 1944 a Montalto Ligure’.

Il 17 agosto 1944 due sacerdoti, don Stanislao Barthus e il chierico Mario Bellino, vengono uccisi presso il Santuario di Nostra Signora dell’Acquasanta a Montalto Ligure dalla violenza nazifascista. Il loro sacrificio salverà i piccoli orfani accuditi presso il santuario. Questo libro vuole fare memoria di quei fatti ed è dedicato ai bambini e alle bambine di tutte le guerre.



Passiamo alle rappresentazioni teatrali: due in programma oggi a Imperia e una domani a Bordighera.



Il Teatro Cavour di Imperia ospiterà questa sera alle 21 la tappa conclusiva del progetto ‘Sprint: corsa verso un futuro inclusivo e sano’. Il filosofo Simone Regazzoni sarà protagonista dello spettacolo ‘La palestra di Platone – Filosofia come allenamento’, ispirato al suo omonimo libro.

Proprio nell’anno in cui la Liguria è stata dichiarata Regione Europea dello Sport, lo spettacolo diretto da Sergio Maifredi - arricchito da musica live, proiezioni e azioni fisiche - rilegge in modo inedito la filosofia platonica come un’arte del corpo vivente attraverso cui fare esperienza dei propri limiti e del loro superamento. Passando per Thoreau, Nietzsche, Foucault, Shusterman si arriva al culturismo di Schwarzenegger, ai pugni di Muhammad Ali, alle Mixed Martial Arts, agli allenamenti di Bruce Lee e all’Arte marziale del Hwa Rang Do praticata dallo stesso Regazzoni.



Torna ad alzarsi il sipario al teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia per la stagione 2025 Lukètmi. L’appuntamento è domani, domenica 26 gennaio alle 17.00, con ‘John & Joe’. A presentare questo atto unico di Agota Kristof datato 1972, perla del teatro contemporaneo, è la compagnia Teatro d’asporto. Sul palco saranno Fabio Megiovanni, Roberto Mazzola e Sergio Castellino.

John e Joe sono due uomini sui 45-50 anni, due persone ai margini che vivono di qualche piccolo sussidio ed espediente. Sono soli, si vedono come ogni giorno nello stesso luogo con le stesse idee con le stesse scuse con le stesse motivazioni. Legati da un' amicizia indissolubile, motivata dal fatto che non hanno altri amici su cui contare, nutrono entrambi un profondo rispetto e timore reverenziale per il cameriere.



Sarà un classico del teatro, ‘L'avaro’ di Molière, il terzo titolo della stagione ‘Fughe di teatro... e di Umorismo’ di Bordighera. Protagonista nel ruolo di Arpagone, domani, domenica 26 gennaio, alle 18.00 sul palco del Teatro Golzi, sarà il genovese Ugo Dighero, che mette il proprio straordinario talento comico al servizio del testo di Molière. Insieme a Ugo Dighero sul palco Mariangela Torres, Fabio Barone, Stefano Dilauro, Cristian Giammarini, Paolo Li Volsi, Elisabetta Mazzullo, Rebecca Redaelli e lo stesso Luigi Saravo, che firma anche la regia.

Al centro della commedia, lo scontro tra sentimenti e denaro. Arpagone, un uomo d’affari tirchio, sacrifica la felicità dei figli pur di accumulare ricchezze. Lo spettacolo, corale e contemporaneo, mescola elementi moderni e retrò, creando un parallelo tra l’ossessione di Arpagone per il denaro e la nostra società consumistica.



Ecco i nostri consigli sugli spettacoli musicali.



Prosegue con successo il Festival di Musica Barocca, la rassegna organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che celebra il fascino del barocco con interpreti di fama internazionale. Questo pomeriggio alle 18.00 presso la Chiesa Luterana di Sanremo, protagonista sarà il trombone, uno strumento dal grande fascino, grazie al solista ospite Giulio Clementi e alla direzione del M° Christopher Muscat. In programma un repertorio che esplora il barocco italiano e tedesco, con brani di Tommaso Albinoni, Georg Christoph Wagenseil e Johann Friedrich Fasch.

I biglietti, al costo di 5 euro ciascuno, sono disponibili presso l’Infopoint davanti al Cinema Centrale, on-line sul sito www.sinfonicasanremo.it o direttamente alla cassa del Teatro.



Appuntamento domenica 26 gennaio alle ore 17.30 al Teatro dell'Attrito per un viaggio tra spiritual, gospel, swing con il Double Trust Choir.

L'ensemble, il cui repertorio affonda le sue origini nella musica afro-americana, esegue ‘a cappella’ sia pagine storiche (gospel, spiritual) sia brani più attuali, spaziando dal swing al reggae con un inconfondibile stile e un timing mutuato dalla ‘black music’.

Il coro è formato da: Roberta Alizeri, Marina Ardissone, Maria Paola Curto, Teresa Ferraro, Stefania Fissore, Serena Latella, Marco Osti, Emilia Spinella, Stefano Superno, dirige Marilisa Villanacci.



Domenica 26 gennaio, alle ore 16.00, l'OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza si esibirà presso il teatro parrocchiale della chiesa dei Santi Giuseppe e Antonio di Arma di Taggia. Il programma prevede musiche dal ‘700 ad oggi spaziando nei vari generi. Ospite del concerto il soprano Gabriella Carioli (ingresso libero).



Montegrosso Pian Latte si prepara ad accogliere il tradizionale evento ‘Note e Canti per Gloria’, evento benefico a favore dell’Associazione Pro Gloria. L’appuntamento previsto per domani, domenica 26 gennaio, alla presenza della Corale di Santa Cecilia di Stellanello, diretta da Don Stefano Caprile, si svolgerà nella chiesa parrocchiale di San Biagio, alle ore 17.00.

Gloria era una bambina originaria del paese, che tredici anni fa, a causa della leucemia, è volata in cielo alla tenera età di sei anni. Lo scopo dell’Associazione ‘Pro Gloria’ è quello di sostenere i medici ed i volontari che aiutano le famiglie dei bambini malati, sostenendo, a sua volta, le associazioni ed i volontari che si occupano di migliorare il soggiorno delle stesse.



Chiudiamo con un appuntamento dedicato ai più piccoli.

Per la rassegna ‘A Teatro con Mamma e Papà’, nella Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare alle 16 di domenica 26 settembre, si terrà uno spettacolo dal titolo ‘Storie e Filastrocche senza tempo’ del Teatro dei Mille Colori. Al termine è prevista una gustosa merenda assieme agli attori.

