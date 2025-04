La Polizia di Stato celebra oggi il 173° Anniversario dalla sua fondazione

Oggi, 10 aprile 2025, la Polizia di Stato celebra il 173° Anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia presso il teatro Cavour di Imperia e una nazionale che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.



"Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal motto #essercisempre. Il SAP imperiese augura 'Buona Festa' a tutti i poliziotti e le poliziotte della provincia di Imperia".