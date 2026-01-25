Adgp Aps, rinnovate le cariche: confermato il direttivo uscente

Nel pomeriggio di oggi si è svolta l’assemblea dei soci di Adgp Aps, chiamata al rinnovo delle cariche istituzionali. Un appuntamento partecipato che si è concluso nel segno della continuità, con la riconferma del direttivo uscente.

Il voto palese ha infatti sancito la rielezione di tutti i componenti del consiglio direttivo: Maria Efisia Palmas, Silvia Damonte, Mara Bergamo, Carlo Dasso ed Enrico Dasso. All’interno del gruppo, sono state confermate anche le cariche già in essere, mantenendo invariata la struttura organizzativa dell’associazione. Maria Efisia Palmas resta presidente, affiancata dalla vicepresidente Silvia Damonte; Mara Bergamo prosegue nel ruolo di segretaria, Carlo Dasso in quello di tesoriere ed Enrico Dasso come consigliere.

Al termine dell’assemblea, la presidente Palmas ha voluto ringraziare soci e volontari per la fiducia rinnovata: “Ringrazio tutti per la partecipazione, per la fiducia riposta e per la stima dimostrataci. Continueremo, compatibilmente con gli impegni personali, a portare avanti la nostra mission di volontari”.

Un messaggio che ribadisce lo spirito e l’impegno di Adgp Aps, pronta a proseguire il proprio percorso associativo all’insegna della continuità e del servizio alla comunità.