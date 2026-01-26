CPIA Ventimiglia, educazione ambientale per adulti: incontro sul territorio con il dott. Andrea Floris

L’istruzione degli adulti si conferma un presidio fondamentale non solo per l’apprendimento permanente, ma anche per la tutela dell’identità locale e dell’ambiente. Il CPIA di Ventimiglia promuove un’importante iniziativa formativa rivolta alle classi di Primo Livello, inserita in un più ampio percorso di educazione civica e ambientale. Domani, dalle 18 alle 19, presso la sede del plesso scolastico, si terrà l’incontro dal titolo “Conoscenza e salvaguardia del nostro territorio”, momento di riflessione e dialogo dedicato alla scoperta delle risorse e delle criticità del paesaggio ligure.

L’iniziativa, curata dal Prof. Iorio, coinvolgerà entrambe le classi del Primo Livello e rappresenta un primo appuntamento esplorativo. L’obiettivo è quello di stimolare interesse e partecipazione degli studenti su tematiche di grande attualità, ponendo le basi per futuri approfondimenti e possibili attività sul campo. A guidare l’incontro sarà il Dott. Andrea Floris, docente di matematica e scienze, nonché educatore ambientale e divulgatore scientifico. Grazie alla sua esperienza, Floris accompagnerà gli studenti in una lettura consapevole del territorio, coniugando rigore scientifico e linguaggio accessibile. L’evento è realizzato in collaborazione con Natura Intemelia APS, associazione nata nel 2024 con l’obiettivo di colmare un vuoto nella protezione del patrimonio naturalistico della provincia di Imperia, promuovendo una cultura della conservazione a partire dal mondo della scuola.

"È fondamentale che la scuola diventi un luogo di confronto anche su temi che riguardano il futuro del nostro ecosistema - sottolinea il Prof. Iorio - Attraverso il feedback degli studenti intendiamo strutturare un percorso che valorizzi le eccellenze ambientali del nostro territorio". Con questa iniziativa, il CPIA di Ventimiglia rafforza il proprio ruolo di centro culturale dinamico, capace di fare rete con il volontariato ambientale e di offrire agli adulti in formazione strumenti critici per comprendere e proteggere il mondo che li circonda.