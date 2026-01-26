Sanremo, il divieto di balneazione verso la revoca: lavori di riparazione nella zona di Portosole previsti entro fine gennaio

Il divieto di balneazione instaurato alcuni mesi fa a causa della rottura di una tubazione nella zona attigua a Portosole a Sanremo, potrebbe rientrare a fine gennaio. Sono queste le indicazioni che arrivano dal Comune, dopo le ultime rassicurazioni ricevute da Rivieracqua.

L’ordinanza di divieto di fare il bagno, nonostante il periodo autunnale e invernale, era stata diramata dal sindaco perché Rivieracqua è stata costretta a fermare le stazioni di sollevamento del depuratore, per il guasto occorso alla tubazione che si trova nella zona del porto turistico matuziano.

Sembrava che la riparazione dovesse essere eseguita rapidamente ma, il mancato arrivo di un pezzo importante dalla Germania, aveva rallentato il tutto, bloccando all’ultimo anche il cimento invernale che era stato organizzato dopo cinque anni di assenza, proprio dall’assessorato al turismo. Un caso che aveva generato non poche polemiche e irritazioni da parte di palazzo Bellevue.

Negli ultimi giorni sono arrivate rassicurazioni da Rivieracqua che dovrebbe eseguire i lavori di riparazioni a breve, consentendo la revoca del divieto di balneazione. Il tutto, ovviamente, con la speranza che situazioni di questo genere non si debbano ripetere, soprattutto nei periodi di apertura delle spiagge, tra la primavera e il mese di settembre.