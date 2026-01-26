Provincia di Imperia prima in Italia con “Trame emotive”, progetto Upi per il benessere e il protagonismo dei giovani

La Provincia di Imperia, con il progetto “Trame emotive: arte e benessere per i giovani” di cui è capofila a livello ligure, è in testa alla graduatoria nazionale dei progetti presentati nell’ambito dell’iniziativa nazionale dell’Upi (Unione Province d’Italia) “Province x giovani. Insieme per il benessere e il protagonismo delle nuove generazioni”.

La posizione di vertice - assegnata dall’Upi in base alla valutazione della solidità interna e della logica del progetto seguendo determinati criteri come la coerenza con gli obiettivi del bando, la partecipazione attiva dei giovani, l’innovazione, la strategia della comunicazione, l’impatto atteso e la sostenibilità, la capacità organizzativa e il partenariato - consente al progetto di essere ammesso al finanziamento ministeriale, pari a 110 mila euro, del Dipartimento per le Politiche Giovanili.

“Trame emotive: arte e benessere per i giovani” si avvale della collaborazione di Anci e Upi Liguria, del Comune di Imperia e del Forum de Terzo Settore della Liguria, e coinvolge giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni: nella provincia di Imperia si concretizzerà in laboratori artistici e creativi che prenderanno spunto dalla storica figura del clown Grock, in un Festival delle Arti, e in un video contest con il coinvolgimento delle scuole. Tutte le attività, articolate in vari eventi, concorrono all’unica strategia che è alla base dell’iniziativa nazionale dell’Upi: offrire ai giovani spazi di ascolto, espressione, consapevolezza emotiva e protagonismo, attraverso un approccio coordinato e multidimensionale che risponde ai bisogni rilevati.

Il Presidente Claudio Scajola commenta: "Esprimo una grande soddisfazione per la nostra posizione nella graduatoria nazionale. Organizzeremo appuntamenti che offriranno ai giovani numerose opportunità per essere protagonisti attraverso varie forme espressive".