Tradizione rispettata, Camporosso celebra la festa patronale di San Sebastiano (Foto)

Tradizione rispettata. Camporosso celebra la festa patronale di San Sebastiano. Diversi appuntamenti, che hanno unito storia religiosa a quella civile, hanno animato il paese nella giornata di ieri.

Ha avuto successo il XX concorso floreale 'Camporosso in fiore', che quest'anno aveva come tema 'Viaggio intorno al mondo', presso il centro storico. Nel pomeriggio, presso la piazzetta Orti, si è, infatti, svolta la premiazione della gara di composizione a tema alla presenza dell'Amministrazione comunale, dell'assessore regionale Alessandro Piana e del consigliere regionale Walter Sorriento.

In mattinata, inoltre, si è svolta anche la cerimonia di benvenuto ai bimbi nati nel 2025 presso la sala Mario Saredi nel palazzo comunale mentre, nel pomeriggio, è stata celebrata la messa solenne nella chiesa di San Marco Evangelista, si è tenuta la processione, accompagnata dall'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal maestro Franco Cocco, e si è svolto il tradizionale taglio dell'albero con la consegna delle 'Pappette' colorate, le ostie benauguranti di San Sebastiano. Per l'occasione erano presenti l'Amministrazione comunale, il senatore Gianni Berrino, l'assessore regionale Alessandro Piana, i consiglieri regionali Walter Sorriento, Armando Biasi e Veronica Russo, diversi sindaci di città e paesi limitrofi, autorità militari, associazioni, protezione civile, polizia locale e cittadini.

La serata è stata animata dall'intervento teatrale a tema, a cura di Attori di FormAZIONE lab Teatro della Luna, con Luciano De Stefanis e Claudio Ristagno, ideato e scritto a cura di Claudio Ristagno e Silvia Villa, da Florelia, banda folk di Ospedaletti, dallo spettacolo dell'Urban Theory School di Jessica Demaria e caratterizzata dall'apertura delle cantine di Camporosso, itinerario enogastronomico tra i suggestivi carugi con la partecipazione della Bandina della Val Nervia. Allestimento artistico di Noelle Zano.