Rottura di una condotta fognaria a Sanremo, residenti esasperati: liquami finiscono nel torrente San Francesco (Foto e Video)

Residenti esasperati e probabilmente semi inquinamento del torrente San Francesco, per la rottura di una condotta fognaria in strada Tasciaire, piccola via dell’immediato entroterra di Sanremo, alle spalle del quartiere di Baragallo.

Sono proprio le famiglie che vivono nella vallata a segnalare la problematica, dopo averla fatta presente da circa un mese alle autorità competenti. Come si può vedere dalle foto e dal video, il tubo è rotto all’altezza del civico 109 e, una volta accortisi del fatto (anche per la presenza di forti miasmi), i residenti hanno avvisato il comune e, secondo quanto riferito dagli stessi, una ventina di giorni fa, alcuni operai hanno verificato la situazione.

Dopo il sopralluogo e le rassicurazioni di un intervento entro qualche giorno, ad oggi la tubazione continua a far fuoriuscire escrementi e residui di vario genere dalle fognature della zona. Il tutto, ovviamente, finisce nel torrente San Francesco che, lo ricordiamo, dalla zona di via Tasciaire in poi viaggia sotto l’omonima via fino a piazza Colombo e quindi, fino alla zona delle spiagge in centro per sfociare in mare.

“Serve un intervento urgente – ci hanno detto i residenti – perché la situazione è insopportabile. Senza dimenticare che, la fuoriuscita dal tubo rotto porta inquinamento nel torrente e, di conseguenza, anche in mare”. Ora si attende il lavoro al guasto per far tornare il tutto alla normalità.