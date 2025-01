Concerto e risparmio energetico, il coro Troubar Clair di Vallecrosia aderisce a 'M'illumino di meno'

Il coro Troubar Clair di Vallecrosia aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno", promossa da Rai Radio2 e dal programma Caterpillar. In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, domenica 16 febbraio alle 18, si esibirà nel tempio della chiesa di Bordighera proponendo un concerto dal titolo "M’illumino di buio: la canzone popolare contro ogni guerra".

L'annuncio è avvenuto lo scorso 16 gennaio durante la trasmissione di Rai Radio2. "Il nostro presidente, Anna Ramella, ha avuto il piacere e l’onore di rispondere alle domande di Massimo Cirri e Sara Zambotti, conduttori del programma, ai quali ha comunicato il nostro piccolo contributo" - fa sapere il coro Troubar Clair - "Alle 18 del 16 febbraio nel Tempio della Chiesa di Bordighera canteremo un programma per la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Il concerto comprende brani di De Andrè, Piovani, Morricone e avrà la particolarità di spegnere gradualmente le luci perché risparmiare è sempre possibile, utile e persino divertente. Anche la comunità valdese, che ospita l’evento, aderisce all’iniziativa e invita tutta la cittadinanza a partecipare".

Il coro Troubar Clair di Vallecrosia è un'associazione senza fini di lucro conosciuta per la sua vocazione corale ma anche per la promozione culturale e l’organizzazione di incontri corali. Più di duecento i concerti realizzati con programmi corali che alternano musica popolare, polifonia sacra, coro femminile, musica contemporanea e rinascimentale, coro e orchestra. Alcuni momenti importanti sono stati i concerti all’Università di Coimbra nel 1992, al Santuario di Monsterrat in Catalogna nel 1997, alla rassegna corale di Miskolc in Ungheria nel 1999 e nella Cattedrale di Winchester nel 2000 nel 2013 di nuovo a Coimbra per la rassegna internazionale del Requiem per l’esecuzione del Requiem di Fauré. Positive la partecipazione al concorso corale nazionale di Vittorio Veneto, alla rassegna corale di Roma e al Festival di musica popolare di Agrigento. Importante la realizzazione Sunrise Mass eseguita in Italia nel 2016 e cantata a New York insieme a coristi di tutto il mondo alla Carnagie Hall. Nel 2018 il coro ha partecipato alla tourné di Napoli e Roma con l’orchestra Note Libere per l’esecuzione di Semptem Ultima Verba di John Trotta. Molti sono gli scambi culturali con realtà simili in Italia e all’estero a cui ha preso parte: per esempio, dall’amicizia con la corale Amistà di Sorgues è nato un gemellaggio di durata ventennale. Numerosi, infine, gli scambi con compagini corali di tutto il Nord Italia, che portano a esibizioni e concerti nelle città delle corali ospitanti, come Brescia, Torino e Roma.

'M’illumino di meno' è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar, si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. La Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili è stata istituita dal Parlamento con la Legge n. 34/2022. L'edizione 2025 è dedicata allo spreco energetico nel settore del fast fashion e alle alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti.