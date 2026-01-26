Alpini, delegazione di Vallecrosia a Imperia per l'83° anniversario della ritirata di Russia e della Battaglia di Nowo Postolajovka (Foto)

Memoria, rispetto e valori alpini. Una delegazione di penne nere di Vallecrosia, accompagnate dal sindaco Fabio Perri e dall'assessore Mirko Valenti, hanno preso parte all'83esimo anniversario della ritirata di Russia e della Battaglia di Nowo Postolajovka. Ieri a Imperia è stata, infatti, onorata la memoria dei caduti e dispersi della divisione alpina cuneense con una cerimonia organizzata dalla sezione Ana di Imperia.

In mattinata le autorità e i partecipanti si sono riuniti presso l'ingresso principale del cimitero di Imperia Oneglia, poi in sfilata hanno raggiunto la tomba simbolica dei caduti del Btg. Pieve di Teco, dove si sono svolti l'alzabandiera, la deposizione della corona d'alloro, la resa degli onori ai caduti e dispersi durante la campagna di Russia, la benedizione della corona, il saluto delle autorità e l'orazione ufficiale del consigliere sezionale Alberto Ghiglione. E' stata poi celebrata la santa messa al campo, officiata da don Graziano Colombo, animata dal coro alpino Monte Saccarello e dalla Fanfara Colle di Nava della sezione Ana di Imperia.

"Un’occasione importante per onorare il sacrificio degli alpini e di tutti coloro che hanno vissuto una delle pagine più dure della nostra storia, rinnovando l’impegno a custodire la memoria e i valori di solidarietà, coraggio e pace" - commenta l'Amministrazione comunale di Vallecrosia - "Un grazie sentito va agli alpini per il loro esempio, ieri come oggi".