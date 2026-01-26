Borgo dei Doria in festa, Dolceacqua celebra San Sebastiano (Foto)

Dolceacqua celebra San Sebastiano. La comunità si è riunita ieri per festeggiare il santo.

In mattinata è stata celebrata la santa messa solenne nell'oratorio di San Sebastiano. Nel pomeriggio, invece, si è svolto il santo rosario e poi si è tenuta la processione, con la statua del santo e l’albero carico di ostie benedette, per le vie del paese.

Hanno preso parte alla solennità l'Amministrazione comunale, tanti fedeli, diverse confraternite, la banda musicale di Dolceacqua e le forze dell’ordine, che hanno contribuito allo svolgimento, in totale sicurezza, dell'evento religioso. Alla fine della cerimonia è stato offerto un rinfresco.