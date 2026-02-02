Calzini spaiati e inclusione: emeis Italia celebra la diversità nelle residenze per anziani e nella RSA Julia

Colorati, diversi, apparentemente “fuori posto”. Ma carichi di significato. In occasione della Giornata dei Calzini Spaiati, celebrata il 6 febbraio, emeis Italia ha promosso nelle proprie residenze per anziani e nelle strutture di riabilitazione psichiatrica una serie di iniziative dedicate al valore della diversità e alla bellezza dell’inclusione. All’iniziativa ha aderito anche l’RSA Residenza Julia di Sanremo, che ha preso parte ai laboratori creativi e ai momenti di condivisione organizzati per l’occasione. Un gesto semplice, come indossare calzini diversi tra loro, si è trasformato in un potente messaggio collettivo, capace di coinvolgere ospiti e operatori in attività artistiche, discussioni guidate e confronti aperti.

Nelle strutture emeis, anziani con calzini colorati e spaiati, corridoi decorati da piccole opere d’arte ed équipe che hanno scelto di “rompere la regola” hanno dato vita a esperienze autentiche, generando sorrisi, emozione e consapevolezza. Un modo concreto per affermare che la diversità non è un limite, ma una ricchezza da riconoscere e valorizzare. «Ogni persona ha un valore unico, al di là dell’età, della fragilità o della condizione di salute. In emeis lavoriamo ogni giorno per superare stigmi e visioni obsolete, restituendo centralità e dignità all’esperienza dell’anziano e della persona con disagio psichico», sottolinea Alessandra Taveri, CEO di emeis Italia. «In una società in cui la fascia di popolazione fragile è in costante crescita, è fondamentale costruire una cultura dell’inclusione che parta dai gesti quotidiani e arrivi a un cambiamento profondo dello sguardo».

La Giornata dei Calzini Spaiati si inserisce così in un percorso più ampio che emeis porta avanti con continuità: far emergere il valore sociale delle persone accolte nelle proprie strutture, promuovendo una cultura basata su rispetto, inclusione e dignità.