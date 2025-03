Sanremo: incontro tra associazioni di categoria e Comune per regolare movida e turismo estivo

Si è tenuta in data 24 marzo presso la sala Giunta del Comune di Sanremo una riunione tra le associazioni di categoria degli alberghi Federalberghi, Federturismo e Asshotel e il sindacato Silb Confcommercio, fortemente voluta dall’assessore all’Ambiente, Ester Moscato. L'incontro ha visto la partecipazione anche dell’assessore alle Attività Produttive, Lucia Artusi e del Comandante Fulvio Asconio, insieme ai rappresentanti degli uffici competenti.

Durante la riunione, l’assessore Moscato ha messo in evidenza due problematiche principali riguardanti i locali da ballo: l’ordine pubblico e la necessità di adeguare gli impianti per garantire il rispetto del regolamento sul rumore. I gestori dei locali da ballo, rappresentati da Tommaso Osella, presidente del Silb della provincia di Imperia, hanno manifestato la loro piena disponibilità a collaborare per la prossima stagione estiva, assicurando che saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per affrontare le problematiche emerse.

Tra le misure concordate, si prevede l’implementazione della sicurezza privata nei locali e l’attivazione di accorgimenti tecnici per limitare le emissioni sonore, al fine di garantire un ambiente sicuro e rispettoso delle normative.

Federalberghi, Federturismo e Asshotel hanno espresso congiuntamente l’intenzione di instaurare un dialogo continuo e duraturo con i gestori dei locali, per garantire che tutte le attività possano operare nel pieno rispetto delle regole, tutelando così l'interesse di tutte le attività commerciali.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Ancora una volta, l’Amministrazione comunale di Sanremo, che ringraziamo, insieme alle Associazioni di categoria, ha dimostrato che, collaborando, è possibile trovare soluzioni intelligenti e propositive alle problematiche del territorio. La volontà che ci accomuna tutti è quella di consentire a tutte le attività economiche di lavorare nel miglior modo possibile. Si tratta di imprenditori che investono anche per fare in modo che non si verifichi alcun tipo di problema, ma, anzi, vi sia sempre una maggior offerta rivolta al pubblico e quindi a vantaggio dello sviluppo qualitativo della città”.

Dice Tommaso Osella, presidente provinciale del Silb, il Sindacato dei locali da ballo della Confcommercio: “È stato un incontro propositivo in vista dell’estate per fare in modo che le discoteche possano lavorare tranquillamente, nel rispetto delle regole, senza arrecare alcun disturbo ad altre attività e ai cittadini. Una città turistica in particolare in estate non può fare a meno di discoteche, locali da ballo e di intrattenimento

Dice Silvio Di Michele Presidente Federalberghi Confcommercio di Sanremo: “È stato un incontro positivo e costruttivo, cui probabilmente ne seguiranno altri anche nel corso dell’estate, per verificare via via lo stato delle cose, soprattutto in riferimento a problematiche legate al rumore. Riteniamo fondamentale la collaborazione affinché la stagione alle porte possa essere affrontata da tutti nel migliore dei modi”.

Sottolinea Christian Feliciotto, presidente Federturismo Confidustria: “Nel corso del tavolo in Comune abbiamo espresso prima di tutto il piacere di vedere Amministrazioni e Associazioni insieme, con spirito costruttivo, al lavoro per trovare soluzioni alle diverse problematiche. Ben vengano le attività di intrattenimento, nel rispetto delle regole, facendo in modo che non arrechino disturbo a strutture alberghiere e abitazioni, ma contribuiscano alla vitalità della città nel periodo estivo”.

Dice Maurizio Massimino, presidente Asshotel Confesercenti: “Riteniamo fondamele la collaborazione che si è instaurata fra Associazioni e Amministrazione comunale, volta a superare i problemi e garantire una stagione turistica positiva per tutte le attività commerciali”.