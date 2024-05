Elezioni Sanremo, Fellegara sulla vicenda Toti: "Rimango esterrefatto dalle dichiarazioni dei candidati Rolando e Mager"

"Dopo aver avuto il tempo di riflettere su quanto emerso dall'inchiesta che ha coinvolto i vertici della Regione Liguria, desidero esprimere alcune considerazioni a mente fredda". Ad intervenire sull'argomento è Fulvio Fellegara, candidato sindaco del centrosinistra a Sanremo.

"Non mi addentrerò nelle specifiche legali dell'indagine - continua Fellegara -, lasciando tale compito alla competenza della magistratura e degli avvocati difensori, incaricati di tutelare i diritti degli indagati. Tuttavia, ritengo fondamentale fare alcune considerazioni politiche, coerenti con quanto ho detto e sostenuto negli anni in tempi non sospetti.

Per prima cosa vorrei sollevare un velo sui ruoli dei soggetti coinvolti nell'indagine condotta dalla Procura di Genova e dalla Direzione distrettuale antimafia. Tra gli arrestati figura il signor Roberto Signorini, amministratore delegato di Iren, società che di recente ha acquisito le utenze elettriche di Amaie sotto il marchio Sanremo Luce. È importante notare che Iren è tra le multiutility in pole per partecipare alla gara per entrare in Rivieracqua, grazie all'impulso alla privatizzazione impresso dal presidente della Provincia Claudio Scajola. Se questi sono i soggetti destinati a plasmare il futuro dei servizi pubblici essenziali, nutro profonda preoccupazione, sia per gli utenti che per i lavoratori delle nostre aziende e dell'indotto.

Passando a Giovanni Toti, la mia critica è rivolta ad un'intera classe dirigente e all'immagine della Regione fatta di mortai del pesto giganti e finanziamenti generosi alle televisioni private e alle agenzie di comunicazione. Le critiche che ho sempre avanzato al Presidente Toti sono politiche, a partire dalla pessima gestione della sanità: in Liguria e nella nostra città oggi ci si cura peggio di 9 anni fa e questo è un dato di fatto. Si è dipinto un quadro di una regione idilliaca, in cui i problemi infrastrutturali e sanitari venivano nascosti sotto il tappeto.

Sul piano locale, rimango esterrefatto dal leggere le dichiarazioni dei candidati Rolando e Mager. Entrambi disconoscono Toti. Sta a vedere che alla fine della fiera Toti sosteneva me... Per mesi i due candidati del centrodestra si sono contesi il suo sostegno e adesso nessuno lo conosce. Noi denunciamo le politiche fallimentari della giunta Toti da sempre e continueremo a farlo.

A prescindere dalle inchieste ritengo che sia giunto il momento di un cambiamento sostanziale. È necessario che sia la volontà democratica dei cittadini a promuovere una narrazione più onesta e trasparente. Con Generazione Sanremo stiamo lavorando per costruire un nuovo modo di fare politica, partendo dalla base, priva di grandi finanziamenti e spese sproporzionate. Domenica, presenteremo ufficialmente il nostro progetto al Porto Vecchio alle ore 14.30 e vi invitiamo calorosamente a sostenerci. In una città in cui gli alberi vengono abbattuti e il verde disprezzato, noi vogliamo piantare i semi di un radicale cambiamento.

Confidiamo che questo rinnovamento possa partire da Sanremo e diffondersi in tutta la Provincia di Imperia e in Liguria prima che sia troppo tardi, prima che acqua, sanità e trasporto pubblico vengano svenduti”.