Elezioni Sanremo, ‘Andiamo!’ raccoglie oltre 700 segnalazioni dei cittadini tra box e messaggi Whatsapp

Sono state oltre 700 le segnalazioni arrivate via Whatsapp e nei box che la lista ‘Andiamo!’ ha depositato nelle scorse settimane in 50 attività commerciali e studi professionali che hanno scelto di ospitarle per raccogliere le proposte e le lamentele dei cittadini.

A una prima lettura dei biglietti lasciati all’interno delle scatole non è stato difficile individuare gli argomenti maggiormente sentiti: pulizia, asfalti e parcheggi.

“È stato un ascolto molto importante, è fondamentale il rapporto con il cittadino - ha commentato il candidato sindaco del centrodestra, Gianni Rolando - un bel risultato, abbiamo un sentiment di cosa vogliono i cittadini. C’è una grande richiesta di aggregazione per i giovani, vogliono degli spazi per loro così come li vogliono gli anziani. Uno spazio di confronto. E poi vogliamo valorizzare la Pigna favorendo i cambi di destinazione d’uso per le cantine”.

“Nelle richieste dei cittadini compare meno la sicurezza, ci sono esigenze che vanno oltre, significa che è cresciuta un’esigenza che è cresciuta ancora di più - ha aggiunto Olmo Romeo, candidato con la lista ‘Andiamo!’ - le attività si sono prestate e si sono anche rese attive, anche chi non è delle nostre idee. Serve a tutti. Come ‘Andiamo!’ mettiamo a disposizione di tutti i cittadini gli elementi che abbiamo raccolto. A Sanremo ci sono due zone con esigenze uguali per alcuni aspetti e diverse per altri, sono il centro e le zone popolose. Nel centro è emersa la voglia di un arredo urbano pulito ed è emerso anche il problema dei topi, specie sulla pista ciclabile. Nelle zone popolose la richiesta è legata ai centri di aggregazione per giovani e anziani. Oltre ai tre temi più richiesti ce n’è un quarto: i dehors. Sottolineiamo la necessità di rivedere il piano dei dehors che sia semplice, premiale e ordinato. Le attività devono essere premiare nei periodo in cui ne hanno la necessità”.

SPAZZATURA E TOPI /PULIZIA

100 giorni per pulire Sanremo.

Nuovo sistema di premiale di raccolta, contrasto all’abbandono, lavaggio e spazzamento sempre puntuale. Isole ecologiche, dotate di tessere magnetiche di utilizzo che potranno essere collegate ad un conto, dando al cittadino un credito da utilizzare come sconto per i posteggio direttamente nel pagamento delle tasse comunali

ASFALTI E MARCIAPIEDI

100 giorni per metterci “sulla buona strada”

Necessari interventi puntuali e urgentissimi per evitare pericoli nelle numerose strade di Sanremo. Parallelamente sarà importante individuare le strade nelle quali effettuare asfaltature complete. Sarà realizzata una mappatura puntuale delle necessità dei cittadini e un programma di interventi da eseguire nei primi 100 giorni di mandato, utilizzando un apposito appalto



POSTEGGI

Gli attuali parcheggi e quelli previsti saranno dotati di telecamere intelligenti in modo da poter riconoscere le auto dei Sanremesi alle quali verranno applicati prezzi più convenienti.

Verranno inoltre applicati prezzi agevolati per i commercianti e ai clienti delle attività ricettive

NUOVO PIANO DEHORS

Nuovo piano dei dehors più semplice, più premiale per le attività, più ordinato