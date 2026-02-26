Ventimiglia celebra l’universo femminile: al Centro San Francesco inaugura la mostra collettiva “Voci di Donna”

Domenica prossima alle 17, nel centro storico di Ventimiglia, si terrà il vernissage di inaugurazione della mostra “Voci di Donna”, preceduto da un momento di riflessione dedicato al significato più profondo dell’iniziativa. Promossa da Impresa Donna Confesercenti, la mostra celebra l’arte come strumento per raccontare e valorizzare l’universo femminile. L’esposizione è realizzata da ART.e con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e nasce con l’obiettivo di andare oltre la semplice ricorrenza dell’8 marzo, proponendosi come un’occasione autentica di ascolto, confronto e dialogo attraverso il linguaggio artistico.

Il percorso espositivo riunisce venticinque espositori, portatori di esperienze artistiche diverse, che raccontano il femminile nelle sue molteplici sfumature: forza e fragilità, memoria e trasformazione, radici e visione. Un viaggio ricco di colori e suggestioni che attraversa pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole. «Un’esperienza culturale capace di lasciare traccia, generando consapevolezza, dialogo e condivisione», è lo spirito che anima l’iniziativa, con cui Impresa Donna intende anche valorizzare la forza delle imprenditrici e la passione per il proprio lavoro.

La mostra sarà ospitata presso il Centro Culturale San Francesco, che accoglierà artisti e artigiani pronti a condividere non solo le proprie creazioni, ma anche pezzi autentici della loro anima. “Voci di Donna” sarà visitabile dal 1° all’8 marzo:

– nel week end dalle 10 alle 18

– nei giorni feriali dalle 14 alle 18.