76° Festival di Sanremo: i primi cinque artisti in classifica provvisoria alla seconda serata di Sanremo 2026

Tommaso Paradiso, Lda e Aka7even, Nayt, Fedez e Masini, Ermal Meta. Sono questi i primi cinque in testa alla classifica provvisoria della seconda serata secondo la Giuria delle Radio e il Televoto. Domani la gara proseguirà con i secondi quindici artisti della 76^ edizione del Festival di Sanremo, ancora una volta votati dalla Giuria di Radio e pubblico da casa.

La terza serata del Festival vedrà anche il primo verdetto, quello del vincitore delle Nuove Proposte. Dopo le semifinali, a trionfare sono stati Niccolò Filuppucci e Angelica Bove. Sarà uno di loro ad aggiudicarsi il premio. La votazione per stabilire il vincitore sarà tramite Televoto, Giuria Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio.

I co-conduttori per la terza serata Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys.