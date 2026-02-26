 / Eventi

76° Festival di Sanremo, Fausto Leali riceve il premio alla carriera: “Mi stanno tremando le gambe, come la prima volta”

Tredici partecipazioni, la vittoria del 1989 con Anna Oxa e un medley emozionante prima della consegna del riconoscimento

Mi stanno tremando le gambe, come la prima volta”. Così Fausto Leali, visibilmente emozionato, ha ricevuto l’omaggio del pubblico del teatro Ariston durante la consegna del premio alla Carriera. Una carriera fatta di successi, di tanto Festival con tredici partecipazioni e con una vittoria, nel 1989, con il brano ‘Ti lascerò’ cantata in coppia con Anna Oxa.

Dal 1968, al Casinò, in coppia con Wilson Pickett, con l’indimenticabile brano ‘Deborah’, Leali ha guadagnato il suo posto nella musica italiana con una voce unica, da sempre definita ‘black’. Prima di ricevere la targa dalle mani del maestro Pinuccio Pirazzoli, arrangiatore di Io Amo e di tante altre canzoni, Leali ha regalato al pubblico un medley con ‘Mi manchi’ e proprio di ‘Io Amo’.

Volevo ringraziare tutti - ha concluso col premio tra le mani -, il Comune di Sanremo, la Rai, Carlo e tutto quelli che ci seguono dall’estero. Tornerò a fare una tournée negli Stati Uniti. Ci vediamo li”.

Isabella Rizzitano

