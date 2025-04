Sanremo: salita San Bernardo in pessime condizioni, un lettore "Chiediamo al Sindaco di intervenire" (Foto)

Un nostro lettore, B.S., ci ha scritto per segnalare le pessime condizioni in cui si trova salita San Bernardo a Sanremo:

“Ormai così da anni senza che nessuno sia intervenuto. E’ una via pedonale utilizzata da moltissimi cittadini, per lo più anziani ed è assurdo che sia in ridotta in queste condizioni. Ci era stata promessa grande attenzione per questa zona, così come per quella limitrofa di San Siro e del mercato. Ad ora la situazione invece sta continuando a peggiorare inesorabilmente. Speriamo che il sindaco prenda a cuore la questione”.