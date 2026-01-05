Albenga, anziano colpito da un treno ad Albenga: soccorsi mobilitati, sospesa temporaneamente la linea Genova-Ventimiglia

Circolazione ferroviaria interrotta sulla linea Genova–Ventimiglia nel pomeriggio odierno, a partire dalle 15:45 circa, a causa di un investimento sui binari avvenuto all’altezza di Albenga. L'allarme è scattato nel tratto di linea zona viale Che Guevara, non molto distante dal locale "A Rocha do Mar" quando la vittima, un anziano di circa ottant’anni, sarebbe stata colpita di striscio da un treno in transito mentre stava camminando lungo i binari. Nonostante i numerosi traumi riportati nell'impatto, l'uomo è rimasto cosciente durante le prime fasi dell'intervento.

Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi con l'arrivo della Croce Bianca di Alassio, dell’automedica Sierra2 del 118, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine, tra cui Polizia Ferroviaria, Carabinieri e Polizia locale. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto prima di trasportare l’uomo in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, mentre gli agenti hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le cause della presenza dell'uomo sulla linea. L'incidente ha causato pesanti ritardi e disagi per i pendolari e i viaggiatori su tutta la tratta. Sarà necessario attendere il completamento degli accertamenti per autorizzare la ripresa del traffico ferroviario in piena sicurezza.

Secondo quanto riferito, la persona coinvolta - vittima di un trauma facciale e all'arto inferiore destro - è un uomo di 86 anni.