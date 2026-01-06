 / Cronaca

Taggia: incendio su un tetto di via Periane, pronto intervento dei Vigili del Fuoco e fiamme contenute (Foto)

Non si registrano feriti

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo sono intervenuti in tarda serata a Taggia, in via Periane, per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione.

Il tempestivo intervento della squadra ha permesso di contenere le fiamme, limitando i danni alla sola canna fumaria e a una porzione del tetto, evitando conseguenze più gravi alla struttura e alle abitazioni circostanti.

Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio non sono state accertate nell’immediatezza e sono in corso le verifiche per chiarire l’origine del rogo.

