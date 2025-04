Sanremo: 23enne accoltellato dalla fidanzata di 20 in via Martiri, scatta la denuncia per tentato omicidio

Sono in corso indagini dei Carabinieri ma, nel frattempo, una giovane di 20 anni è indagata per tentato omicidio per aver sferrato una coltellata al fidanzato di 23 anni, giovedì scorso in via Martiri a Sanremo.

La notizia è stata anticipata questa mattina dal quotidiano La Stampa. Sembra che i due, nella tarda serata, avrebbero avuto un violento alterco al culmine del quale la giovane avrebbe colpito il fidanzato con una coltellata al torace.

Il 23enne è stato prima ricoverato all’ospedale matuziano e, quindi, trasferito in terapia intensiva al San Martino di Genova. I due hanno negati i fatti ma, grazie alle telecamere cittadine i Carabinieri li hanno ricostruiti, la 20enne ha confessato ed è scattata la denuncia.