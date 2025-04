Ventimiglia, incidente tra moto e auto: mobilitazione di soccorsi a Latte (Foto)

Soccorsi in azione nella mattinata odierna, intorno alle 12:15, in corso Nizza a Latte, frazione di Ventimiglia, per un incidente stradale che sembra aver coinvolto uno scooter e un'auto.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3 della Croce Verde Intemelia, un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e la polizia locale per i rilievi.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che uno scooter abbia urtato un’auto. Nell'impatto una donna di 26 anni, abitante a Mentone, che era a bordo del veicolo a due ruote non sembra aver riportato gravi ferite, solo dolori alle ginocchia. Dopo le prime cure sul posto per una ferita al ginocchio la donna ha, infatti, rifiutato il trasporto in ospedale.