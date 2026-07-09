Il PD di Imperia contro la visita di Roberto Vannacci: "Le sue posizioni sono distanti dai valori della Costituzione e dell'antifascismo"

A fronte della programmata visita nel ponente ligure di Roberto Vannacci, la Federazione provinciale del Partito Democratico di Imperia interviene con una dura nota politica per sollecitare una riflessione che rimetta al centro i valori fondativi della Repubblica Italiana. Secondo i vertici locali del Pd, le posizioni portate avanti dall'eurodeputato indipendente (eletto nelle liste della Lega) sulle principali tematiche dell'agenda politica attuale risultano profondamente distanti dai principi costituzionali e dalla cultura democratica e antifascista su cui si fonda il nostro Paese.

Dal Nazareno imperiese si ricorda con forza come la Costituzione, nata direttamente dalla Resistenza e dalla lotta di Liberazione dal nazi-fascismo, non possa essere ridotta a un semplice riferimento storico, rappresentando invece il vero patto civile che garantisce libertà, uguaglianza, pluralismo e dignità a ogni persona. Principi, questi, su cui si è costruita la Repubblica e che la comunità è chiamata a difendere quotidianamente. I dem respingono fermamente una narrazione che considerano costruita sulla paura, sulla contrapposizione e sull'odio, rifiutando l'idea che esista un solo modello di famiglia meritevole di riconoscimento sociale e politico.

Un passaggio centrale della nota del Pd è dedicato anche alla gestione dei flussi migratori. Il partito contesta quello che definisce un meccanismo teso a creare consenso alimentando la xenofobia, sottolineando come governare le migrazioni significhi coniugare legalità, sicurezza, accoglienza e integrazione, senza alimentare discriminazioni verso chi fugge da guerre, persecuzioni o miseria. Per i democratici la vera sicurezza non si costruisce individuando capri espiatori, ma affrontando fenomeni complessi con serietà e responsabilità, tenendo conto che la società italiana è plurale e che le istituzioni hanno il dovere di garantire pari dignità contrastando ogni forma di esclusione.

La segreteria provinciale sottolinea infine il profondo legame storico del ponente ligure con i valori democratici: la provincia di Imperia conosce il valore della libertà ed è una terra che conserva gelosamente la memoria della Resistenza, avendo contribuito in prima linea alla costruzione della Repubblica. Per questo motivo, il Partito Democratico ritiene necessario contrastare ogni tentativo di normalizzare culture politiche che mettano in discussione l'uguaglianza e la solidarietà sancite dalla Carta. I dem confermano l'impegno a promuovere un'idea di società aperta, europea e inclusiva, opponendosi a divisioni e sospetti con la forza dell'antifascismo, ribadendo che non esistono cittadini di serie A e di serie B ma una sola comunità nazionale unita.