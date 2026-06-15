Taggia, Alessia Giulianetti entra in Consiglio comunale al posto di Ernesta Pizzolla

Cambio tra i banchi del Consiglio comunale di Taggia. Nel corso della seduta andata in scena questa sera è stata infatti formalizzata la surroga della consigliera Ernesta Pizzolla, che nelle scorse settimane aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

A prendere il suo posto è Alessia Giulianetti, prima dei non eletti della lista civica “Insieme”, chiamata ora a entrare ufficialmente nell'assemblea cittadina e a rafforzare la compagine di maggioranza guidata dal sindaco Mario Conio.

La surroga rappresentava uno dei punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per questa sera e si è conclusa senza particolari discussioni, con la presa d'atto delle dimissioni di Pizzolla e la conseguente convalida dell'ingresso della nuova consigliera.

Si chiude così l'esperienza amministrativa di Ernesta Pizzolla, figura che negli ultimi anni aveva ricoperto un ruolo attivo all'interno dell'amministrazione comunale attraverso le deleghe assegnatele dal sindaco. Tra gli ambiti di cui si era occupata figuravano le Politiche energetiche, il Decoro cittadino, l'Arredo urbano e le Pari opportunità, settori nei quali aveva seguito diversi progetti e iniziative promosse dall'ente.

Per Alessia Giulianetti si apre ora la prima esperienza tra i banchi del Consiglio comunale. Il suo ingresso garantisce la continuità numerica e politica della maggioranza, che mantiene invariata la propria rappresentanza all'interno dell'assemblea cittadina.