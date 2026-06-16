Il Sindaco di Muro incontra il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Ventimiglia Alta

Nel corso del cordiale incontro, il primo cittadino ha accolto il nuovo Comandante, rappresentando le principali esigenze del territorio e le tematiche connesse alla sicurezza della Città Alta, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. Il Sindaco ha inoltre espresso il ringraziamento dell’Amministrazione comunale all’Arma dei Carabinieri per il costante e prezioso servizio svolto quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità.

Il Luogotenente Massimiliano Sestili, cinquantenne originario di Roma, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1993 quale Allievo Sottufficiale. Al termine del corso biennale è stato assegnato alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, dove ha svolto l’incarico di Comandante di Squadra per l’istruzione e l’addestramento dei Carabinieri Ausiliari.

Successivamente è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Mombasiglio, in provincia di Cuneo, quale sottufficiale in sottordine. Dall’ottobre 1999 ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Roburent, incarico mantenuto per oltre dieci anni.

Trasferito in Liguria nel 2009 presso la Stazione Carabinieri di Bordighera, ne ha assunto il Comando dal 2016 al 2019. In seguito ha ricoperto l’incarico di Comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bordighera.

Dal 2 febbraio 2026 è Comandante della Stazione Carabinieri di Ventimiglia Alta.

Nel corso della sua carriera è stato insignito della Medaglia d’Oro di Lungo Comando e della Medaglia Mauriziana.