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Attualità | 16 giugno 2026, 10:45

Sanremo, messaggi truffa sulle multe: l'appello della Polizia Locale

L'invito è di non rispondere al messaggio "Risulta un'infrazione di traffico associata alla vostra targa. Vi invitiamo a controllare i dettagli"

Sanremo, messaggi truffa sulle multe: l'appello della Polizia Locale

Il Corpo di Polizia locale avvisa che alcuni cittadini hanno segnalato la ricezione di messaggi riportanti la seguente frase: "Risulta un'infrazione di traffico associata alla vostra targa. Vi invitiamo a controllare i dettagli. https://notiflchedigltali.ecc..."

Si chiarisce che tali messaggi non provengono e non sono in alcun modo riconducibili agli uffici comunali.

Pertanto si invitano i cittadini a non rispondere, a non cliccare sul link e a non fornire dati personali, in quanto le comunicazioni ufficiali vengono trasmesse solo attraverso canali istituzionali e modalità formali.

In caso di dubbi sulla veridicità di una sanzione, contattare direttamente la Polizia locale attraverso i canali indicati sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.sanremo.im.it).

Redazione

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