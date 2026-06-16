Sanremo, messaggi truffa sulle multe: l'appello della Polizia Locale

Il Corpo di Polizia locale avvisa che alcuni cittadini hanno segnalato la ricezione di messaggi riportanti la seguente frase: "Risulta un'infrazione di traffico associata alla vostra targa. Vi invitiamo a controllare i dettagli. https://notiflchedigltali.ecc..."
Si chiarisce che tali messaggi non provengono e non sono in alcun modo riconducibili agli uffici comunali.
Pertanto si invitano i cittadini a non rispondere, a non cliccare sul link e a non fornire dati personali, in quanto le comunicazioni ufficiali vengono trasmesse solo attraverso canali istituzionali e modalità formali.
In caso di dubbi sulla veridicità di una sanzione, contattare direttamente la Polizia locale attraverso i canali indicati sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.sanremo.im.it).