Valle Argentina, al via la maxi manutenzione della Provinciale 548: accordo tra Comuni e Provincia per la sicurezza

L'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea compie un passo concreto verso il miglioramento della sicurezza stradale della Valle Argentina. Il presidente dell'ente, l'avvocato Manuela Sasso, ha reso noto che la Giunta dell'Unione ha approvato il Protocollo d'Intesa finalizzato alla realizzazione di un importante intervento di pulizia e manutenzione della Strada Provinciale 548.

L'accordo è stato trasmesso ai Comuni di Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Badalucco, Taggia, Ceriana e Bajardo e prevede un'azione coordinata lungo l'intero asse viario della valle. L'intervento interesserà infatti tutto il tratto della Provinciale 548 da Taggia fino a Molini di Triora, ricongiungendosi successivamente con il segmento già oggetto delle attività di manutenzione ordinariamente svolte dal Comune di Triora. In questo modo sarà garantita la continuità degli interventi fino al capoluogo dell'alta valle. "Si tratta di un risultato molto importante – dichiara il presidente dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea – ottenuto grazie alla collaborazione tra i Comuni del territorio, la Provincia di Imperia e alla volontà condivisa di affrontare concretamente una problematica che da tempo interessa la viabilità della Valle Argentina. La sicurezza delle nostre strade e dei cittadini che le percorrono rappresenta una priorità assoluta."

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al sindaco di Montalto Carpasio, che ha messo a disposizione gratuitamente il proprio Ufficio Tecnico e il tecnico convenzionato dell'ente, garantendo così il necessario supporto amministrativo e tecnico all'operazione. Parole di riconoscenza anche nei confronti del sindaco di Triora, che si è detto disponibile a coordinare l'organizzazione degli interventi e a partecipare direttamente alle attività sul campo, mettendo a disposizione la propria esperienza professionale e le qualifiche tecniche necessarie all'utilizzo delle attrezzature operative. I fondi destinati all'intervento saranno trasferiti all'Unione dei Comuni, che provvederà con la massima urgenza ad attivare un tavolo tecnico di coordinamento con l'Ufficio Tecnico, il personale forestale e i responsabili del settore viabilità della Provincia di Imperia, così da definire modalità operative e cronoprogramma dei lavori.

L'obiettivo condiviso è quello di avviare gli interventi già nei primi giorni del mese di luglio: "L'auspicio – conclude il presidente – è quello di procedere rapidamente con un'opera indispensabile per la sicurezza pubblica. In numerosi tratti della provinciale la vegetazione ha ormai compromesso gravemente la visibilità e la percezione della carreggiata. Attraverso questi interventi sarà possibile ripristinare adeguate condizioni di sicurezza, migliorare la visibilità, agevolare la circolazione e garantire una migliore fruibilità di una delle principali arterie di collegamento della Valle Argentina."

Con questa iniziativa, l'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea conferma il proprio impegno nella manutenzione del territorio e nella tutela della sicurezza della rete viaria, puntando su una collaborazione sempre più stretta tra enti locali e istituzioni per rispondere alle esigenze del territorio.