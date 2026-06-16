Ventimiglia, il ristorante Marco Polo vince il premio "Miglior carta dei vini" di Cucinamare 2026

Il ristorante Marco Polo di Ventimiglia si aggiudica il premio "Miglior Carta dei Vini" nell'ambito di CUCINAMARE 2026, la guida dedicata alla migliore ristorazione balneare italiana presentata il 4 giugno a Roma.

Il riconoscimento premia il lavoro svolto negli anni da Mattia Cavalli, sommelier del ristorante e collaboratore di lunga data della famiglia Pani, che ha contribuito a costruire una cantina oggi composta da oltre 600 etichette.

Nelle motivazioni, la guida sottolinea come la carta del Marco Polo sia riuscita a “trasformare un ristorante affacciato sul mare in una vera destinazione enologica, affiancando grandi classici e annate rare a piccoli produttori e progetti artigianali di ricerca. Oltre cinquanta referenze di Champagne, una selezione approfondita dedicata a Borgogna e Piemonte e una costante attenzione alla Liguria compongono una proposta in continua evoluzione, costruita per dialogare con la cucina di mare di Diego Pani”.

«Questo premio è il riconoscimento di un lavoro quotidiano fatto di studio, ricerca e passione», commenta Mattia Cavalli. «La nostra idea è sempre stata quella di costruire una carta capace di sorprendere, ma soprattutto di accompagnare l'ospite in un percorso coerente con la cucina e con l'identità del Marco Polo».

Fondato nel 1960 sulla spiaggia di Ventimiglia e oggi guidato da Diego Pani insieme alla sorella Marina, il Marco Polo rappresenta UN progetto familiare che da oltre sessant'anni racconta il territorio di confine attraverso l'accoglienza, la cucina e il vino.