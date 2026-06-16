Sanremo, la squadra di pronto intervento impegnata in nuovi lavori su pavimentazione, arredo urbano e scalinate

Si è concentrata sulla manutenzione della pavimentazione, dell’arredo urbano e delle scalinate, l’attenzione negli ultimi giorni della squadra comunale per il pronto intervento.

Il team, istituito su impulso del sindaco Alessandro Mager e coordinato dal Servizio Viabilità e Manutenzione Ordinaria, è stato recentemente impegnato in numerosi lavori per sistemare alcuni angoli della città. Una risposta che va anche incontro alle segnalazioni giunte direttamente dagli stessi residenti.

Un primo intervento ha riguardato il solettone di piazza Colombo, dove sono state posizionate alcune lastre di pietra al posto di quelle danneggiate o mancanti. Un analogo lavoro ha interessato corso Matuzia dove, oltre alla sostituzione di alcune mattonelle del piastrellato, sono state sistemate le ringhiere e i paletti presenti a bordo marciapiede.

Gli operai sono infine entrati in azione lungo la scalinata in via Margotti, per mettere in sicurezza alcuni gradini che risultavano danneggiati a causa del tempo e dell’usura