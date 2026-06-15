Gioventù Nazionale, eletto a Sanremo il primo direttivo provinciale: Tommaso Cicerone presidente

Si è tenuto ieri, all'Hotel des Anglais di Sanremo, il primo congresso provinciale di Gioventù Nazionale della provincia di Imperia, un appuntamento che segna l'avvio ufficiale del percorso organizzativo del movimento sul territorio. Al termine dei lavori congressuali sono stati eletti i nuovi vertici provinciali. Tommaso Cicerone è stato nominato presidente provinciale, mentre a comporre il direttivo provinciale saranno Ludovico Robaldo e Roberta Minasso.

Nel corso dell'iniziativa sono intervenute anche diverse personalità istituzionali che hanno portato il proprio saluto ai partecipanti. Presenti il senatore Berrino, l'assessore Lombardi e il consigliere Consiglio, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al percorso intrapreso dai giovani del movimento. A prendere la parola sono stati inoltre Riccardo Ponzio, presidente nazionale di Azione Studentesca, il membro del direttivo nazionale Andrea Cacciavillani e il presidente di ANCI Giovani, Domenico Carbone, che hanno offerto il loro contributo sui temi dell'impegno politico e della partecipazione delle nuove generazioni.

«Da qui parte il cammino di Gioventù Nazionale in provincia d'Imperia, con l'augurio di portare quanti più risultati possibili», è il messaggio emerso al termine del congresso, che ha sancito l'inizio di una nuova fase per il movimento giovanile sul territorio imperiese.