Futuro Nazionale Sanremo 013, successo al gazebo: firme, nuovi tesseramenti e sostegno a Vannacci

Il gazebo organizzato da Futuro Nazionale Sanremo 013 ha registrato una partecipazione numerosa e partecipata, confermando – secondo il comitato – la crescente attenzione del territorio verso il progetto politico guidato dal Generale, On. Roberto Vannacci. Una giornata intensa, caratterizzata da incontri, confronti e da un forte coinvolgimento di cittadini, simpatizzanti e sostenitori.

Numerose le firme raccolte a sostegno del Pacchetto Sicurezza promosso da Roberto Vannacci, una proposta che punta a rafforzare la tutela dei cittadini e dello Stato attraverso il potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine e l’impiego delle Forze Armate, con funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, in operazioni di ripristino della legalità e supporto alle forze di sicurezza.

Per Futuro Nazionale, il tema della sicurezza resta centrale. “Chi difende lo Stato va protetto”, sottolinea il movimento, ribadendo la necessità di garantire alle donne e agli uomini in divisa mezzi adeguati, strumenti efficaci e un pieno sostegno politico e istituzionale. “La sicurezza non può essere uno slogan da campagna elettorale: deve tornare a essere una priorità nazionale”, viene evidenziato nel comunicato.

Particolarmente significativo anche il numero dei nuovi tesseramenti registrati nel corso della giornata, interpretato dal comitato come un segnale concreto di fiducia verso il progetto politico di Futuro Nazionale e verso i valori di identità, tradizione e libertà promossi dal movimento.

Il Comitato Sanremo 013, primo in Liguria ad aderire con convinzione al progetto di Futuro Nazionale, ha confermato l’intenzione di continuare a lavorare sul territorio “in mezzo alla gente, con determinazione, coerenza e spirito di servizio”.

Infine, il ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, firmato, aderito al movimento o semplicemente scelto di confrontarsi con i rappresentanti del comitato. “È da questi incontri, diretti e sinceri, che nasce la politica migliore: quella fatta di presenza, ascolto e coraggio”, conclude la nota firmata da Michele Gandolfi per Futuro Nazionale Sanremo 013.