Balneari, l'assessore di Ventimiglia Catalano: "Completate le operazioni di verifica delle consistenze"

"Abbiamo completato le operazioni di verifica delle consistenze attraverso un incarico esterno" - fa sapere l'assessore di Ventimiglia Adriano Catalano svelando la novità riguardo ai balneari.

"Sono andate a identificare quelle che sono le strutture fisse che saranno incamerate dal demanio" - sottolinea Catalano - "Questa è stata la prima fase propedeutica a quella che sarà poi la stesura del bando vero e proprio".

"Contiamo di far uscire il bando per l’inverno di quest’anno" - svela l'assessore con le deleghe ai Tributi, all'Urbanistica, all'Edilizia privata, alla Difesa del suolo, al Demanio, al Porto, al Mare e alle Politiche Energetiche.