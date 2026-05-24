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Politica | 24 maggio 2026, 07:05

Balneari, l'assessore di Ventimiglia Catalano: "Completate le operazioni di verifica delle consistenze"

"Prima fase propedeutica a quella che sarà poi la stesura del bando vero e proprio"

Balneari, l'assessore di Ventimiglia Catalano: &quot;Completate le operazioni di verifica delle consistenze&quot;

"Abbiamo completato le operazioni di verifica delle consistenze attraverso un incarico esterno" - fa sapere l'assessore di Ventimiglia Adriano Catalano svelando la novità riguardo ai balneari.

"Sono andate a identificare quelle che sono le strutture fisse che saranno incamerate dal demanio" - sottolinea Catalano - "Questa è stata la prima fase propedeutica a quella che sarà poi la stesura del bando vero e proprio".

"Contiamo di far uscire il bando per l’inverno di quest’anno" - svela l'assessore con le deleghe ai Tributi, all'Urbanistica, all'Edilizia privata, alla Difesa del suolo, al Demanio, al Porto, al Mare e alle Politiche Energetiche.

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Elisa Colli

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