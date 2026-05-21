Ventimiglia si prepara per la stagione estiva, al via le operazioni di livellamento delle spiagge (Foto)

Ventimiglia si prepara in vista della stagione estiva. Sono, infatti, iniziate le operazioni di livellamento delle spiagge.

Un intervento iniziato in ritardo a causa delle mareggiate che hanno interessato il litorale nelle ultime settimane. "Le spiagge saranno pronte per la stagione estiva" - conferma l'assessore Adriano Catalano - "Abbiamo dovuto attendere a causa delle mareggiate. Le ruspe erano pronte dalla fine di aprile ma purtroppo le previsioni avverse del mare ci hanno portato a ritardare l'intervento per evitare di dover poi intervenire nuovamente. Abbiamo così evitato un maggiore esborso di denaro pubblico. Attualmente le ruspe sono sulle spiagge per le consuete operazioni di livellamento".

"Dalla prossima settimana prenderanno, inoltre, il via gli interventi di pulizia manuale degli arenili, con rimozione del legname, dei rifiuti abbandonati e di sfalcio delle erbacce, oltre all’implementazione e alla sostituzione delle docce presenti sulle spiagge" - fa sapere Catalano - "A seguito della variazione dell'aggiornamento del Pud, approvato dal consiglio comunale, abbiamo fatto la scelta di ampliare quella che è la spiaggia storica per i disabili a Nervia. L'area individuata per la spiaggia dei cani corrispondeva all'area di cantiere del reef, quindi, abbiamo dovuto attendere il termine del cantiere per poter realizzare la spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe. Siamo al lavoro per preparare al meglio il nostro litorale e accogliere cittadini e turisti per la stagione estiva ormai alle porte".