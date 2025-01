Speciale weekend: cosa fare e dove andare in provincia di Imperia, ecco i nostri migliori suggerimenti

Al termine della settimana dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò che ha visto la partecipazione di numerose associazioni del territorio, oggi, sabato 18 gennaio, è in programma la giornata conclusiva delle celebrazioni di questo importante traguardo.

L’evento, che prenderà il via nel teatro dell’Opera alle ore 18.30, sarà impreziosito dalle prolusioni del giornalista e scrittore Antonio Caprarica che si soffermerà sulla ‘Dolce Vita degli edoardiani a Sanremo’, del saggista, poeta e scrittore Giuseppe Conte che affabulerà con il ‘suo Casinò di Sanremo’, dagli interventi del Presidente e Amministratore Delegato del Casinò Gian Carlo Ghinamo e del sindaco di Sanremo Alessandro Mager. In chiusura è previsto il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il Sodalizio, che ritrova le sue origini costitutive proprio nel 1905 e nel Casinò, interpreterà, tra gli altri, il brano che la sera del 14 gennaio 1905 alle ore 20.00 inaugurò la Casa da Gioco. L’ingresso a Teatro è libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Un po’ di storia.

Il Casinò di Sanremo venne inaugurato il 14 gennaio 1905 con il nome di Kursal. Gestito per i primi due anni dall'architetto parigino Eugene Ferret, fu un teatro dove si organizzavano feste, ricevimenti, spettacoli e concerti. I primi croupier a operare all'interno della casa da gioco provenivano da Ostenda, in Belgio, dove esisteva una rinomata scuola. Nel corso degli anni si è consolidata la professionalità dei croupier sanremesi, considerati tra i migliori del mondo.

Nel 1927 fu nominato podestà della città di Sanremo l'ingegnere Pietro Agosti il quale, con un lungo lavoro di tessitura ottenne il Regio decreto del 22 dicembre 1927 che ratificò l'apertura annuale del Casinò di Sanremo in cui poter praticare il gioco di azzardo in deroga alla normativa vigente. Il Casinò di Sanremo aprì ufficialmente i battenti il 21 gennaio 1928 con una serata di gala inaugurale.

Dopo gli anni della seconda guerra mondiale, il Casinò riapri ufficialmente la sera del 31 dicembre 1945. Nella primavera 1948 venne commissariato e il prefetto Omodeo Salè riuscì a sistemare la situazione affiancando alla normale gestione del casinò molte serate mondane che richiamarono nuovamente a Sanremo la clientela del primo dopoguerra.

Il 29 gennaio 1951, nel Salone delle feste si svolse la prima edizione del Festival di Sanremo presentato da Nunzio Filogamo. Il casinò fu sede del Festival della Canzone Italiana ininterrottamente dal 1951 al 1976; nel 1977 si spostò al Teatro Ariston.

Dopo varie vicissitudini segnate da scandali che travolsero anche l'amministrazione comunale, il 16 febbraio 1969 il casinò fu nuovamente commissariato fino ad arrivare alla organizzazione diretta del Comune, che avvenne negli anni ottanta. Il 1º dicembre 2001 fu istituita la società Casinò Spa, il cui unico socio è attualmente il Comune di Sanremo. Casinò Spa ha rilanciato la Casa da Gioco sanremese, polo di intrattenimento, sede di eventi internazionali e di manifestazioni culturali di grande livello.

Spettacoli teatrali di oggi.



‘Stand Up for the 42’ è il titolo dello spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Antonelli, che andrà in scena questa sera (ore 21) al Teatro Comunale di Ventimiglia a cura dell’associazione Noi4You nell’ambito della Giornata del Rispetto.

Si tratta di un accattivante monologo che racconta la complessa storia di un campione di baseball e le difficoltà che ha dovuto superare per ottenere rispetto e considerazione, uno spettacolo ironico e intelligente che sa arrivare ai sentimenti.

Dopo lo spettacolo si aprirà un dibattito con il pubblico che desidererà intervenire sull’argomento.



Alla Ex Chiesa Anglicana di Bordighera questa sera (ore 21.15) andrà in scena ‘AMLT: Dramma inutile in 6 atmosfere’, spettacolo teatrale che esplora la tensione organica dei corpi nello spazio e la vocalità degli attori, dischiusa in un coro di spettri (a pagamento).

Un’esperienza immersiva che sfida le convenzioni della narrazione teatrale, portando in scena un linguaggio visivo e sonoro di grande impatto.



Spostiamoci nell’entroterra e più precisamente a Diano Castello dove riparte, dopo la pausa per le festività natalizie, la quinta edizione di Autunno/Inverno, la rassegna di Teatro Amatoriale organizzata da F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) Imperia. Primo appuntamento del 2025 questa sera alle 21.00 con la Compagnia ‘Teatro otto’ di Soldano, che porterà in scena la commedia brillante dialettale ‘Ina tempesta sciüta’ di Franco Zaffanella.

Siamo nel 1955, la tranquillità di una famiglia contadina di un qualunque paese dell’entroterra della provincia di Imperia, ancora priva di energia elettrica e con i sevizi igienici in una baracca fuori casa, viene bruscamente interrotta dall’arrivo di Adelina, sorella di Nando proprietario dell’azienda agricola. La stessa intende dopo parecchi anni vissuti a Milano, venire ad abitare nella loro casa, ostinandosi anche nel voler portare nell’abitazione tutte quelle migliorie che il progresso ha già messo in moto da tempo.

Lo scontro con gli altri famigliari è inevitabile, le discussioni si susseguono continuamente e la convivenza si fa sempre più difficile fino a quando…



Per dovere di cronaca segnaliamo lo spettacolo già sold out al Teatro Salvini di Pieve di Teco dal titolo ’Alberto racconta e canta Pierangelo Bertoli’, di e con Alberto Bertoli.

Un’occasione unica per abbracciare la storia del grande cantautore Pierangelo Bertoli con i versi che hanno creato il suo mito, grazie all’opera e al talento di suo figlio Alberto.



Spettacoli teatrali di domani.



Ad Imperia, sul palco delle Opere parrocchiali di via Verdi 14 (ore 16.30), l’appuntamento è con uno spettacolo di narrazione per famiglie di e con Matteo Curatella e Francesca Zoccarato dal titolo ‘La Principessa Capriccio’: una storia di amicizia e di crescita, dove gli adulti mostrano le proprie fragilità e i bambini imparano da queste ad essere migliori.

C’era una volta un Re che amava le piante grasse, una Regina che amava ascoltare la musica a pieno volume, dei servitori che lavoravano con i tappi nelle orecchie a causa della musica e i guanti per non pungersi con le spine delle piante grasse e c’era la Principessina, tanto bella quanto capricciosa: era la campionessa mondiale, primatista straordinaria, inventrice suprema di eccezionali capricci! Al reame non c’era più pace, finché arrivò un istitutore, un tipo bizzarro che non si separava mai dal suo strano retino...

Nella Sala Polivalente comunale di Vallecrosia, alle 15.45, l’appuntamento è con lo spettacolo ‘Ogni cosa al suo tempo’, atto unico di Marisa D’Aloisio e Lorenzo De Stefanis (ingresso libero).

Il tran tran di una coppia di mezza età, fatto di diverbi, incomprensioni, sotterfugi e amori extraconiugali viene sconvolto da situazioni impreviste e imprevedibili cui si aggiunge un intervento che ha del soprannaturale con l'intento di riportare il tutto sulla retta via, ma....ogni cosa al suo tempo!

Due appuntamenti più istituzionali ma di grande interesse sono in programma questa mattina a Sanremo. Alle ore 10.00 a Villa Nobel la CNA Imperia organizza il 1° Meeting Place Nazionale del Turismo Esperienziale Integrato.

La giornata sarà scandita da tavole rotonde, interventi di esperti e momenti di networking dedicati ai seguenti temi ‘Le nuove frontiere del turismo esperienziale’; Digitalizzazione e innovazione; Tradizioni liguri e turismo lento; Sostenibilità e responsabilità (più info).

Alle 10.30 in Piazzetta dei diritti in via Pallavicino 13 è in programma una tavola rotonda a cura di SPI CGIL con presentazione del libro dell’ex Ministro della Salute Roberto Speranza dal titolo ‘Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute’.

Il libro ripercorre i mesi terribili del covid, dall’esplosione dei contagi al primo traumatico lockdown, e poi la paura, il coprifuoco, le misure di sicurezza, fino alla campagna vaccinale. Roberto Speranza, all’epoca Ministro della Salute, racconta quei giorni anche per arrivare all’oggi e alla necessità di concretizzare una nuova idea di sanità che risponda maggiormente ai bisogni delle persone.

Tutti e due gli eventi sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.



Concludiamo i nostri consigli per i fine settimana segnalandovi tre incontri culturali.

Presso la libreria Mondadori di Imperia in Galleria Isnardi questo pomeriggio alle 18.00, Roberto Recchioni presenta il libro ‘Shin Nosferatu'. Una magnetica rivisitazione della figura del celebre vampiro che ha fatto la storia del cinema. Dialoga con l'autore Luca Celoria (cinematographe.it).

La Critica cinematografica sarà al centro dell’incontro ‘La stampa va in Biblioteca’ in programma oggi alle 16 presso la Biblioteca Aprosiana a Ventimiglia. Il protagonista dell'incontro sarà Roberto Escobar, critico cinematografico, che parlerà de ‘Lo spettatore e il critico’. Ad intervistarlo la giornalista Miriana Rebaudo.

Un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli è quello in programma domani, domenica 19 gennaio, alle 16.30, a Villa Nobel di Sanremo (sala interna), nell’ambito della rassegna ‘Sa(n)remo Lettori Junior’: Paola Ravani presenterà ‘Il bambino dall’occhio blu’, una storia di accettazione e fiducia in se stessi.

Il libro racconta le avventure di Artur, un bimbo che ha un pessimo rapporto con il suo occhio sinistro. È blu chiaro, sembra di cristallo. Sarebbe bello, se l'altro non fosse marrone scuro. Una rarità che attira l'attenzione e suscita curiosità. Artur detesta a tal punto il suo occhio blu che per eliminare quella che crede un'imperfezione le prova tutte, con risultati spesso disastrosi.



