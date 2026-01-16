Sanremo, il Luna Park raddoppia: seconda giornata dedicata alle persone diversamente abili (Foto e video)

È stata una giornata speciale al Luna Park dei Fiori, dedicata alle persone diversamente abili. Come da tradizione, piazzale Carlo Dapporto ha sollevato la sbarra ai ragazzi e le attrazioni sono state aperte gratuitamente per loro e per gli accompagnatori. Dalle 10 gli ospiti hanno iniziato a mettersi in coda per provare tutte le attrazioni aperte, dal calcinculo agli autoscontri, passando per tutte quelle attrazioni immancabili durante le visite a un luna park. Tutti i ragazzi erano entusiasti della possibilità e si sono divertiti salendo sulle giostre insieme ai loro accompagnatori, tra chi ne ha volute provare il più possibile e chi invece ha preferito concentrarsi sulle preferite.

Hanno partecipato numerose persone, circa 130, provenienti da diverse associazioni e realtà della provincia di Imperia. Un successo che si affianca alla giornata principale tenutasi il 18 dicembre, quando erano stati addirittura cinquecento i ragazzi ospitati dal Luna Park. Tra le associazioni presenti l’Anfass di Sanremo, la Spes di Ventimiglia, dell’Istituto Giovanna d’Arco di Sanremo, di Villa Cicin di Riva Ligure e della Scuola Edile Imperia-Sanremo, l'Ancora e la polisportiva Integrabili. A loro si aggiungono la Don Orione, l'Istituto Padri Somaschi di Vallecrosia e gli studenti diversamente abili delle scuole medie superiori di Sanremo.

Un'iniziativa a cui il Comune di Sanremo tiene particolarmente, come dimostra la presenza del vicesindaco Fulvio Fellegara, che tra le sue deleghe ricopre anche quella di assessore all'ambito sociale: "Abbiamo raddoppiato, facendone una prima di Natale e un'altra adesso, sfruttando anche la proroga che è stata fatta per il Luna Park, chiedendo un'altra giornata di disponibilità. Ringrazio tutte le associazioni e il Luna Park che ci hanno permesso di costruire questa mezza giornata e vedere tanti ragazzi che sorridono e possono avere accesso a un momento di gioco è sicuramente una bella immagine".

Alle sue parole fanno eco quelle dei due principali fautori dell'iniziativa, Martina Caminati di Anfass e Mirko Antonelli del Luna Park: "Sono ormai anni che prosegue questa collaborazione. Basta un po' di buona volontà per fare giornate del genere, si fanno felici tutti con un'apertura speciale al mattino dedicata a loro. Si va poi a fare un'opera di bene, perché altrimenti questi ragazzi probabilmente al luna park non ci verrebbero mai".

Si conferma un successo la giornata del Luna Park aperto per i disabili, che a partire dal prossimo anno potrebbe offrire ai presenti uno spettacolo ancora maggiore: per quest'anno è prevista infatti la fine del cantiere di Piazza Eroi, il che dovrebbe portare a riunificare dopo diverso tempo il mercato ambulante cittadino. Questo permetterebbe di aumentare lo spazio a disposizione del Luna Park portando anche alla sua riunificazione, andando a concentrare l'offerta in un unico luogo e aumentando il divertimento per tutti gli avventori.