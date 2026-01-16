 / Politica

Sanremo: prima il presidio domani poi la conferenza stampa oggi, per ora Forza Nuova rinuncia

Dalla segreteria regionale, però, non escludono un nuovo presidio, sabato 24 gennaio

Doveva svolgersi domani pomeriggio in corso Cavallotti a Sanremo, nei pressi del comune, un presidio di Forza Nuova per sostenere l'iniziativa della ‘Campana della Vita’ promossa dal vescovo di Sanremo Antonio Suetta.

“Forza Nuova sostiene questa importante battaglia – aveva detto Angelo Riccobaldi di Forza Nuova Liguria - in un momento in cui l'Italia soffre una grave crisi sociale dovuta anche ad una bassissima natalità. Un popolo che uccide i suoi figli non ha futuro”.

Nella giornata di ieri Forza Nuova aveva pensato ad anticipare l’appuntamento ad oggi con una conferenza stampa e non un vero e proprio presidio. Al momento, però, gli esponenti del movimento della nostra regione, hanno preferito desistere e non ci sarà nessun presidio o conferenza. Dalla segreteria regionale, però, non escludono un nuovo presidio, sabato 24 gennaio.

Carlo Alessi

