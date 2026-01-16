Sanremo: prima il presidio domani poi la conferenza stampa oggi, per ora Forza Nuova rinuncia

Doveva svolgersi domani pomeriggio in corso Cavallotti a Sanremo, nei pressi del comune, un presidio di Forza Nuova per sostenere l'iniziativa della ‘Campana della Vita’ promossa dal vescovo di Sanremo Antonio Suetta.

“Forza Nuova sostiene questa importante battaglia – aveva detto Angelo Riccobaldi di Forza Nuova Liguria - in un momento in cui l'Italia soffre una grave crisi sociale dovuta anche ad una bassissima natalità. Un popolo che uccide i suoi figli non ha futuro”.

Nella giornata di ieri Forza Nuova aveva pensato ad anticipare l’appuntamento ad oggi con una conferenza stampa e non un vero e proprio presidio. Al momento, però, gli esponenti del movimento della nostra regione, hanno preferito desistere e non ci sarà nessun presidio o conferenza. Dalla segreteria regionale, però, non escludono un nuovo presidio, sabato 24 gennaio.