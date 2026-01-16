 / Eventi

16 gennaio 2026

A Sanremo il convegno 'Un’età da inventare': gli anziani come risorsa per il futuro del Paese

Al Teatro del Casinò il 18 gennaio un incontro con Mons. Paglia e rappresentanti di istituzioni e sanità per promuovere una nuova cultura dell’invecchiamento attivo e del ruolo civico della terza età.

Si svolgerà domenica 18 gennaio, alle 16, al Teatro del Casinò di Sanremo, il convegno “Un’età da inventare. Gli anziani al servizio del Paese”, un appuntamento dedicato a ripensare il ruolo dell’età anziana nella società contemporanea.

In un’Italia che invecchia rapidamente, in particolare in Liguria, l’incontro propone una visione che supera la logica dell’assistenza e dell’emergenza: gli anziani come protagonisti attivi, portatori di competenze, relazioni e responsabilità civica. Ospite centrale dell’evento sarà Mons. Vincenzo Paglia, promotore della Fondazione Età Grande, impegnata a diffondere una cultura dell’invecchiamento attivo e generativo. 

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali di Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria e di Erica Martini, Presidente di APPO (Azione per a Parità dei Padri Oggi). Seguiranno gli interventi di Massimo Nicolò (Assessore regionale alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore), Leonardo Palombi (Ministero della Salute), Paolo Petralia (Direttore Ospedale Villa Scassi, Vicepresidente FIASO) e Cristina Rossello (Presidente Intergruppo Parlamentare Patrimonio Italiano). «L’invecchiamento non è un problema da gestire, ma una risorsa da attivare - dichiara Erica Martini - Gli anziani non chiedono solo servizi: chiedono di continuare a contare. Questo convegno nasce per rimetterli al centro della vita sociale, culturale e civile del Paese».

L’evento, supportato dal Comune di Sanremo (assessorati ai Servizi Sociali e alla Cultura) e sostenuto dalla Fondazione Età Grande e da ANSPI, vuole aprire un confronto pubblico su una delle grandi sfide demografiche del nostro tempo: trasformare la longevità in valore sociale. Perché l’età che ci attende non si subisce. Si costruisce.

