Ventimiglia contro ogni forma di discriminazione, 400 studenti al convegno sul rispetto (Foto e video)

400 studenti hanno partecipato al convegno sul rispetto andato in scena, in mattinata, al teatro comunale di Ventimiglia. L'incontro, proposto dall'assessorato ai servizi sociali, all'istruzione, alle politiche giovanili e di inclusione e presentato e moderato dall'assessore Milena Raco, è stata un'occasione di riflessione e confronto su vari aspetti (come bullismo, cyberbullismo, ruoli sociali, inclusione, emozioni) per sensibilizzare i giovani su come 'coltivare il rispetto' nella loro vita.

Per l'occasione sono intervenuti diversi ospiti: il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta; il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana; il consigliere regionale Enrico Ioculano; il consigliere provinciale Gabriele Amarella; il professor dell'istituto comprensivo Biancheri Pierfrancesco Musacchio; il comandante dei carabinieri Marco Da San Martino; lo psicologo Vittorio Toesca, consigliere alle Pari Opportunità del comune di Sanremo; Matteo Lupi, presidente della Spes Auser; l'ispettore della polizia postale Ivano Rebella, il dirigente dell'istituto comprensivo Cavour Antonella Costanza; il dirigente del liceo Aprosio Lara Paternieri. Nel corso del convegno sono stati proiettati video a cura dell'istituto comprensivo Cavour e dell'istituto comprensivo Biancheri, vi sono state testimonianze da parte degli alunni del liceo Aprosio e il laboratorio Violi...Amo a cura della psicologa del centro anti violenza Isv Roberta Rota ha coinvolto in prima persona i ragazzi presenti in sala. Ha chiuso il convegno la dottoressa Alessandra Risso, dirigente dell'area amministrativa e direttore sociale dell'ambito 1.

"Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa importante iniziativa, con un pensiero particolare agli studenti e ai docenti presenti, veri protagonisti del futuro che vogliamo costruire insieme" - dice il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana - "La Giornata Mondiale del Rispetto, istituita in memoria di Willy Monteiro Duarte, tragicamente ucciso a 21 anni per aver difeso un amico, rappresenta un momento di riflessione sui valori fondamentali di dignità, non violenza e accettazione reciproca. È un invito a opporci a ogni forma di violenza e discriminazione, e a comprendere che anche un singolo gesto di coraggio può fare la differenza. Le istituzioni hanno un ruolo cruciale nel promuovere iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Vorrei anche ricordare l’importanza della recente Legge 70 del 2024, che offre nuovi strumenti per affrontare questi fenomeni. La partecipazione di tanti ragazzi, oggi, rappresenta un segnale di speranza e un impegno concreto”.

Tra il pubblico erano presenti anche il presidente del consiglio comunale di Ventimiglia Roberto Nazzari, i consiglieri comunali Roberto Parodi, Gaetano Scullino e Cristina D'Andrea, il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi, il presidente del consiglio comunale di Imperia Simone Vasallo, il comandante della polizia locale di Ventimiglia Sandro Villano, don Ferruccio, la volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri e rappresentanti di vari associazioni del territorio.

La giornata sul rispetto proseguirà nel pomeriggio alle 16.30 presso la sala 25 Aprile nell'ex tribunale con "Il laboratorio del rispetto", un incontro rivolto alle famiglie degli alunni che hanno partecipato al convegno, proposto dall'assessorato ai servizi sociali, all'istruzione, alle politiche giovanili e di inclusione. L'assessore Milena Raco aprirà l'evento durante il quale interverranno il vice sovrintendente della polizia di Stato Tiziana Cavalleri, la psicologa Patrizia Sciolla, il giudice Paolo Luppi, l'avvocato Maria Giovanna Svara, il professore dell'istituto comprensivo Biancheri Pierfrancesco Musacchio, l'assistente sociale Silvia Mabedeje e la dirigente dell'area amministrativa e direttore sociale dell'ambito 1 Alessandra Risso.