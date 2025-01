Sanremo: via Nino Bixio e corso Orazio Raimondo, il progetto è 'verde' ma le aiuole sembrano molto pericolose (Foto)

I lavori sono in corso dal mese di settembre e in tanti si sono accorti di quello che viene considerato un errore per i rischi che ne possono derivare, sia per le auto che per i pedoni o in caso di incidenti.

Stiamo parlando del progetto conosciuto come ‘saNremo VERDE’, del valore di circa 1,4 milioni di euro cofinanziati per il 30% dal Comune che, in questa fase iniziale, si sta articolando in due interventi riguardanti via Nino Bixio, corso Orazio Raimondo e corso Trento Trieste.

L’errore (o presunto tale) riguarda infatti le aiuole che sono state costruite attorno alle nuove piantumazioni di alberi, considerate appunto pericolose. Dalle immagini che proponiamo, effettivamente, si nota come le aiuole siano a spigolo vivo e in molti si sono chiesti cosa potrebbe accadere ad uno pneumatico in fase di parcheggio o, peggio ancora, nel caso di una caduta e di un colpo alla testa.

Molti nostri lettori, ma anche semplici cittadini che abbiamo interpellato, hanno sottolineato come sarebbe stato meglio circondare gli alberi con bordi arrotondati ed anche meno invasivi. Si sarebbe reso più comodo il parcheggio e, evitando gli spigoli vivi, anche eventuali pericoli.

Il tratto di intervento su via Nino Bixio e corso Orazio Raimondo prevede un filtro verde rispetto alla strada carrabile con un filare alberato dotato di aiuole adeguate allo sviluppo delle alberature. Un intervento che permette di avere 19 nuovi alberi ad alto fusto e 200 metri quadri di nuove aiuole verdi. Sono state anche introdotte soluzioni per il drenaggio sostenibile ed il progetto è in diretta continuità con il sistema costiero di Sanremo e con altri spazi verdi della città come i giardini Trento Trieste, il giardino Medaglie d’Oro Sanremesi, l’area verde dello Zampillo e lo slargo Ruffini.

Il progetto è stato redatto dall’Amministrazione Biancheri, nell’ambito del PR LIGURIA FERS 2021-2027, e realizzato dall’arch. Anna Costa con la collaborazione dell’arch. paes. Giulia Gatta e del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione del Comune di Sanremo (Arch. Giulia Barone e Arch. paes. Alessandra Pellegrino). Ha ottenuto il premio speciale City’scape Award denominato ‘Masterplan e piani strategici’ nella ‘Categoria A0 – City Landscape: Forestazione urbana per il cambiamento climatico e progetti di resilienza al cambiamento climatico’.