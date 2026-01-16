Finanziamento Pnrr da 3,2 milioni non utilizzato: la Riviera Trasporti ricostruisce i fatti

Interviene l'azienda Riviera Trasporti in relazione alla revoca del finanziamento di 3.279.770,07 euro destinato all’acquisto di nuovi autobus. L’Azienda spiega che il contributo era stato oggetto di una gara d’appalto bandita nel 2022 nei termini di legge, alla quale aveva partecipato un solo operatore economico. Quest’ultimo aveva però subordinato la sottoscrizione del contratto e la fornitura dei mezzi all’omologa del Piano Concordatario da parte del Tribunale.

"Il piano è stato effettivamente omologato il 3 agosto 2023, ma oltre il termine previsto dalla normativa per l’utilizzo del finanziamento. In quella fase - sottolinea Riviera Trasporti - non era possibile assumere impegni economicamente vincolanti né anticipare risorse senza una preventiva copertura finanziaria. Successivamente, aggiunge l’Azienda, sono intervenute rimodulazioni del finanziamento con condizioni non compatibili con l’avvio di una nuova gara d’appalto".

Riviera Trasporti evidenzia infine che è già al lavoro per l’acquisto di nuovi autobus grazie ai contributi ministeriali stanziati per il 2025, che saranno destinati alle aziende di TPL liguri tramite la Regione Liguria.