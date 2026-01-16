La Regione revoca i fondi Pnrr alla Riviera Trasporti: un atto dovuto dell'ente, per Rt 3,2 milioni buttati al vento

Non bastano i soliti problemi dettati da mancanza o ritardi nelle corse e quelli economici per la Riviera Trasporti. Ora, come anticipato questa mattina dal Secolo XiX, per la Riviera Trasporti si apre un’altra questione che vede la perdita di oltre 3 milioni di euro di fondi Pnnr.

Nonostante le proroghe la Regione Liguria ha infatti revocato definitivamente i finanziamenti, visto che l’azienda ponentina doveva utilizzarli entro la fine del 2022. Ora, mentre la Regione conferma la decisione presa come ‘atto dovuto’, rimane da capire come mai la Rt, che ha seri problemi anche nel parco macchina, non abbia comprato nuovi bus, con i 3,27 milioni di euro che aveva a disposizione con il Pnrr.