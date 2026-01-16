Concessioni demaniali: il SIB Confcommercio Imperia a confronto sulle nuove linee guida

Nella Sala multimediale della Camera di Commercio di Imperia si è tenuto un incontro rivolto agli associati SIB FIPE (Sindacato Italiano Balneari) della Confcommercio della provincia di Imperia, che ha visto la partecipazione di una quarantina di aziende della provincia. All'incontro ha portato i suoi saluti il Vicepresidente nazionale e Presidente del SIB di Savona Enrico Schiappapietra. La Presidente del SIB Provinciale Monica Muratorio, ha poi parlato agli associati delle linee guida regionali per la trattazione delle concessioni demaniali marittime, rispondendo anche a numerose domande dei presenti.

Ad affiancare la Presidente sono intervenuti la D.ssa Valeria Turtoro dell'ente certificatore RINA, con il quale la Confcommercio ha stipulato una convenzione sulle certificazioni utili alla categoria e il dott. Paolo Riello delle Assicurazioni Generali, che ha invece affrontato il tema della polizza per i rischi catastrofali.

Sottolinea la Presidente provinciale del SIB Confcommercio Monica Muratorio: “Sono molto soddisfatta della partecipazione registrata in occasione del nostro recente incontro. Il nostro sindacato è attivamente impegnato per affiancare e supportare i concessionari in questo delicato momento. Questo è soltanto il primo di una serie di momenti di incontro che serviranno ad aggiornare costantemente gli associati sull'evolversi della situazione relativamente alle gare per l'assegnazione delle concessioni e sugli altri temi di interesse del comparto”.