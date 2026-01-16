Ora è ufficiale: Claudia Morich e Alessio Piana nuovi assessori in Regione Liguria, Bucci porta a nove la Giunta

L’allargamento della Giunta regionale ligure era dato per imminente già a fine dicembre. Lo scorcio d'anno sembrava il momento cerchiato in rosso per l’annuncio ufficiale dei due nuovi assessori, con il governatore Marco Bucci deciso ad accelerare sulle nomine. Un tentativo non riuscito: il 2025 si è chiuso con un esecutivo ancora a sette componenti, rinviando di alcune settimane una partita che, tuttavia, appariva già tracciata.

La svolta arriva adesso, con il decreto che formalizza l’ingresso in Giunta di Claudia Morich e Alessio Piana, portando la Giunta ligure a nove membri e ridisegnando parte delle deleghe. Un passaggio reso possibile dalle recenti modifiche normative che consentono alle Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti di aumentare fino a due unità il numero degli assessori, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Alla superdirigente Claudia Morich, savonese dal profilo altamente tecnico, vengono affidate le deleghe a Bilancio, risorse finanziarie, gestione dei fondi europei, organizzazione e personale regionale. Alessio Piana assume invece la responsabilità di un pacchetto ampio e strategico che comprende sviluppo economico, industria, blue economy, porti e logistica, commercio, artigianato, ricerca e innovazione, oltre alla programmazione FESR e alla cooperazione territoriale europea.

Sul piano politico, la scelta dei nomi non rappresenta una sorpresa. Lo “scacchiere” delle nomine, secondo le indiscrezioni circolate già nelle settimane precedenti, ricalca infatti l’impostazione pensata da Bucci: Morich al Bilancio, Piana allo Sviluppo economico, con Simona Ferro destinata alla vicepresidenza e deleghe a scuola, formazione, sport, cultura e politiche giovanili. Resta invece fuori dall’elenco finale l’ipotesi di un incarico diretto in Giunta per Alessandro Bozzano, inizialmente indicato come possibile consigliere delegato alla Cultura, oggi capogruppo di Vince Liguria–Noi Moderati. Beneficiato invece anche Angelo Vaccarezza: l'ex totiano tornato in Forza Italia resta a bocca asciutta per un assessorato, ma gli viene assegnata la delega a Enti locali e Relazioni europee e internazionali (potrà partecipare alle riunioni di Giunta, ma senza diritto di voto).

Claudia Morich, pur essendo considerata un tecnico puro, è ritenuta vicina agli ambienti forzisti, che da tempo rivendicavano una maggiore rappresentanza in Giunta. Il suo nome sarebbe stato sostenuto anche da Claudio Scajola, tornato protagonista dopo il rientro nel partito azzurro. Tanto che la lettura delle recenti mosse ai vertici regionali sono state interpretate come una vittoria della linea Scajola.

Il decreto non si limita alle nuove nomine, ma ridefinisce anche l’assetto complessivo delle deleghe. Il presidente Bucci mantiene un ruolo fortemente accentratore, con competenze che spaziano dai rapporti istituzionali e con la Conferenza Stato-Regioni alle relazioni europee e internazionali, fino agli enti locali e al coordinamento dei programmi comunitari. Confermate le deleghe degli altri assessori, da Giacomo Raul Giampedrone alla protezione civile e alle infrastrutture, a Massimo Nicolò alla sanità, passando per Paolo Ripamonti su sicurezza ed energia e Marco Scajola su trasporti e urbanistica.

“Sono molto soddisfatto di questa squadra – ha detto il presidente Bucci nella successiva conferenza stampa, che mantiene le deleghe ai Rapporti istituzionali e Conferenza Stato-Regioni, Controllo delle società partecipate regionali, Comunicazione istituzionale, Affari istituzionali legislativi e legali, Semplificazione normativa e amministrativa, Coordinamento dei programmi comunitari, Relazioni europee e internazionali, Controllo strategico, Amministrazione generale e Enti locali - che è ancora più forte e consentirà alla Liguria di traguardare gli obiettivi che ci siamo posti in termini di crescita e sviluppo del nostro territorio. In quest’ottica abbiamo lavorato molto con i partiti di maggioranza in queste settimane per trovare il miglior equilibrio possibile: sono convinto che lavoreremo con sempre maggiore determinazione, con risultati che continueranno ad arrivare. Aumenta anche la componente femminile, con Claudia Morich e Simona Ferro che assume il ruolo di vicepresidente: ritengo sia un valore aggiunto importante per la Giunta”.



“Questo incarico è per me motivo di profondo orgoglio – commenta la vicepresidente Simona Ferro - il coronamento di un percorso iniziato ormai cinque anni e mezzo fa nell’amministrazione regionale. Mantengo le deleghe attualmente in capo al mio assessorato con l’obiettivo di garantire la massima continuità al percorso avviato all’inizio di questa legislatura o già nella precedente. Siamo una squadra coesa e collaudata e, come tutti i colleghi di Giunta, so di poter contare sul pieno appoggio degli uffici regionali e dei consiglieri di maggioranza. Sappiamo che il lavoro è tanto, ma è esattamente per questo che siamo qui: per lavorare, e farlo bene. Voglio ringraziare il presidente Marco Bucci per la fiducia e il mio predecessore Alessandro Piana, che ha dimostrato eccellenti capacità nel ricoprire questo ruolo”.



“Ringrazio il Presidente Bucci per la fiducia accordatami – dichiara il neo assessore al Bilancio e Personale Claudia Morich – Si tratta di deleghe importanti che gestirò con il massimo impegno. In particolare, la delega al Bilancio deve essere esercitata come servizio agli assessorati di materia, al fine di agevolare la realizzazione dei loro obiettivi. La mia decennale esperienza come dipendente regionale mi sarà di aiuto anche per la delega sul personale regionale”.



“Ringrazio il presidente Marco Bucci e la Lega per la fiducia rinnovata - commenta Alessio Piana, neoassessore allo Sviluppo economico - Un incarico che rappresenta una continuità di visione e di azione, a partire dai risultati raggiunti: dalla gestione dei fondi FESR alle misure innovative a sostegno delle imprese. Continueremo a lavorare per rafforzare la competitività del sistema produttivo ligure, semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione e promuovere una crescita equilibrata che unisca costa ed entroterra, innovazione e tradizione. Un ringraziamento sentito anche al partenariato regionale e al Dipartimento dello Sviluppo economico per il lavoro condiviso in questi anni, che andremo a rafforzare ulteriormente da qui in avanti”.

Anche il savonese Angelo Vaccarezza entra ufficialmente nell’orbita della Giunta regionale ligure. Con decreto firmato dal presidente Marco Bucci, al consigliere regionale loanese è stato attribuito un incarico di supporto per le attività in materia di Enti locali e Relazioni europee e internazionali, ambiti che restano formalmente in capo al governatore. Come consigliere delegato, Vaccarezza svolgerà funzioni di studio, analisi e coordinamento, partecipando alle sedute di Giunta sulle tematiche delegate senza diritto di voto e mantenendo al contempo il proprio ruolo di consigliere regionale. Un incarico che non equivale a un assessorato, ma che consente di fatto al Savonese – e in particolare al Ponente ligure – di avere una presenza stabile nei lavori dell’esecutivo regionale insieme all'assessore leghista Paolo Ripamonti. L’incarico affidato a Vaccarezza, come stabilito dal decreto, non prevede compensi a carico della Regione. Un ruolo di supporto che, pur senza diritto di voto, segna un passaggio politico rilevante negli equilibri interni della maggioranza e nel rapporto tra la Giunta regionale e il territorio savonese.

Vaccarezza dichiara: “Ringrazio il presidente Marco Bucci per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti affidandomi questo incarico. Per quel che riguarda gli Enti locali, ho la possibilità di rimanere legato al mio territorio e alle amministrazioni comunali e provinciali, visto il mio percorso politico che mi ha coinvolto direttamente come membro sia di Anci che dell'Upi. Per quello che riguarda i Rapporti e le relazioni europee internazionali, per me rappresenta una sorta di ripresa di quel percorso iniziato al fianco di Alberto Cirio al Parlamento Europeo, e degli organismi sovranazionali dei quali la Provincia di Savona faceva parte quando ne ero presidente”.

Qui di seguito la composizione della Giunta con le rispettive deleghe:

Presidente Giunta regionale Marco Bucci - Rapporti istituzionali e Conferenza Stato-Regioni, Controllo delle Società partecipate regionali, Comunicazione istituzionale, Affari istituzionali, legislativi e legali, Semplificazione normativa e amministrativa, Coordinamento dei Programmi comunitari, Relazioni europee e internazionali, Controllo strategico, Amministrazione generale, Enti locali.

Vicepresidente Simona Ferro - Cultura e Spettacolo, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento al Lavoro, Politiche dell’Occupazione, Pari Opportunità, Tutela e Valorizzazione dell'infanzia, Animali d'affezione, Tutela dei Consumatori, Politiche giovanili e Cittadinanza responsabile

Giacomo Raul Giampedrone – Difesa del Suolo, Protezione civile, Infrastrutture e Viabilità, Edilizia ospedaliera, IRE S.p.A., Tutela del territorio e Difesa della costa, Antincendio boschivo, Emergenze, Gestione dell’Ente attuatore per la realizzazione della parte B della diga foranea del porto di Genova, Gestione del ciclo dei rifiuti.

Luca Lombardi - Turismo, Marketing territoriale, Agenzia in Liguria, Tempo libero, Transizione digitale e Informatica.

Claudia Morich - Bilancio, Risorse finanziarie, Gestione finanziaria dei Fondi europei, Organizzazione e Personale regionale

Massimo Nicolò - Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore

Alessandro Piana – Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca professionale, Fiere, Grandi Eventi, Entroterra e Montagna, Parchi e Biodiversità, Escursionismo, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza.

Alessio Piana - Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia, Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione FESR, Cooperazione territoriale europea

Paolo Ripamonti – Ambiente, Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazione, Aree di crisi complessa, Vertenze aziendali, Rapporti con le Organizzazioni sindacali, Programmi comunitari di competenza, Patrimonio, Ciclo delle acque e Ecosistema costiero, Associazionismo comunale

Marco Scajola – Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione FSE.