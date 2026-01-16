Ventimiglia ottiene 75 mila euro da Regione Liguria per nuove installazioni verdi e riqualificazione del litorale

Il Comune di Ventimiglia si è aggiudicato un finanziamento pari a 75.000 euro da parte di Regione Liguria nell’ambito del programma Interreg Italia–Francia Marittimo 2021–2027 progetto P.Ri.S.MA MED 2, finalizzato alla concessione di contributi ai comuni costieri per la realizzazione di installazioni verdi e interventi di riqualificazione sostenibile del territorio.

La Regione Liguria ha stanziato complessivamente 150.000 euro e i comuni beneficiari del contributo sono risultati Genova e Ventimiglia, a conferma della qualità progettuale presentata dall’Amministrazione comunale.

«Regione Liguria sta investendo in progetti che valorizzano l’ambiente e il territorio – sottolinea il Vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana. Le installazioni verdi e gli interventi di riqualificazione previsti migliorano la qualità degli spazi pubblici costieri e rafforzano il legame tra tutela ambientale, paesaggio e sviluppo turistico. Un risultato importante, frutto di una progettazione di qualità e della collaborazione tra enti locali, Regione e istituti di ricerca, che dimostra come la cura del verde e delle specie autoctone possa diventare un elemento distintivo e strategico per le nostre comunità costiere» conclude Piana.

Grazie a queste risorse, e sotto il coordinamento dell’Assessore al Demanio Adriano Catalano, è stato progettato un prototipo innovativo a cura dell’IRC – Istituto Regionale per la Floricoltura. L’intervento prevede la realizzazione di una tettoia verde, dotata di una copertura piantumata con specie autoctone e integrata con elementi di arredo realizzati mediante materiali di riciclo. La struttura sarà collocata a livello spiaggia e destinata a diventare un’area ludica ombreggiata presso la Marina San Giuseppe, tra gli stabilimenti San Giuseppe e Stella Marina, con l’obiettivo di migliorare il comfort, la fruibilità e la qualità degli spazi pubblici costieri.

Parallelamente, indicativamente a partire dall’inizio del mese di febbraio, prenderanno avvio anche i lavori per la realizzazione del progetto “Sciùre de mà” che prevede dune sabbiose con messa a dimora di specie autoctone, percorso illustrativo e area ombreggiante nella prima spiaggia della Marina San Giuseppe, a fianco del Monumento ai Caduti. Per questo intervento il Comune di Ventimiglia ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 18.000 euro nell’ambito del progetto europeo EU AMMIRARE.

«Si tratta di progetti che puntano a migliorare la fruibilità delle spiagge, a valorizzarle dal punto di vista ambientale e paesaggistico con particolare attenzione ai periodi di maggiore afflusso turistico – dichiara l’Assessore al Demanio, Adriano Catalano -. Interventi che coniugano sostenibilità ambientale, tutela del litorale e qualità degli spazi pubblici, contribuendo a rendere Ventimiglia sempre più attrattiva, accogliente e attenta all’equilibrio tra sviluppo e rispetto dell’ambiente».

Particolare soddisfazione è espressa, infine, dall’Assessore al Verde pubblico Domenico Calimera, che in proposito dichiara: «Ringrazio il Vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, per la consueta attenzione alla nostra città e per la messa a disposizione di somme che ci consentiranno di investire sull’ambiente e sul litorale, migliorando il decoro e implementando gli spazi verdi nel nostro comune».



