Sanremo: primo giorno per l'Europa Palace, già i primi ospiti per l'hotel e il Bistrot (Foto)

Giusto il tempo di riaprire i cancelli che l'hotel Europa Palace hapotuto riaccogliere i primi clienti dalla sua riapertura. Dopo poche ore dal nuovo inizio per l'hotel di Corso Imperatrice il personale della reception si è trovato a eseguire i primi check-in, mentre il personale era ancora impegnato negli ultimi ritocchi.

"Quando sono arrivati i primi ospiti è stata nche un po' una sorpresa - commenta Cora Lagorio - Noi aspettavamo le prime prenotazioni dalla giornata di giovedì, ma con piacere abbiamo già potuto accogliere alcuni turisti in struttura. Per noi era importante poter riaprire prima del Festival, visto che negli scorsi anni non ci è stato possibile lavorare, quindi negli ultimi due mesi abbiamo lavorato senza sosta per poterci riuscire".

La struttura infatti, per gli interventi di ristrutturazione a cui è stata sottoposta, è rimasta chiusa praticamente per sei anni e dopo questo tempo ha potuto finalmente riaprire i attenti con un volto nuovo: 70 camere con diverse suite, dalle quali è possibile godere del panorama cittadino, sia lato mare sia lato monte. E proprio la vista, sottolinea la direzione, è forse uno mei maggiori punti di forza dell'Hotel, offrendo da un lato l'immagine del mare, dall'altro l'architettura cittadina proiettandosi sul Casinò. Vista di cui è possibile godere anche dal Roof Top, terrazza che sarà adibita a palcoscenico di eventi esclusivi, manifestazioni e cene private.

Un elemento importante per il Palace, aggiungono, sarà il fatto di un limitare i propri servizi alla clientela che soggiornerà, ma improntarsi a un modello che richiama quello statunitense, in cui gli hotel aprono alcune delle proprie ali a tutti: il primo caso è quello del Bistrot Rêve, affacciato su Corso Imperatrice con ingresso indipendente, nel quale fin da subito è aperto l'accesso a chiunque voglia gustare i piatti, i cocktail e tutta l'offerta enogastronomica offerta. Anche in questo caso sin dall'apertura si sono visti clienti affacciarsi, sia turisti alloggiati in struttura che non, sia residenti, che hanno voluto provare il menù.

Oltre ad esso, nei prossimi mesi saranno aperti al pubblico anche l'area wellness (con sauna, bio sauna, hammam, docce emozionali con cromoterapia e cabine massaggio) tra la fine di febbraio e marzo, e il ristorante con Chef’s Table (in cui lo chef prepara i piatti di fronte ai clienti su un tavolo posto nella sala da pranzo) che dovrebbe aprire al pubblico esterno in primavera.