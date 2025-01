Apre a Sanremo l‘Europa Palace: una nuova era di eleganza e ospitalità nella Riviera dei Fiori (Foto)

Dopo anni di interventi e una lunga e accurata ristrutturazione, che hanno garantito un’elevata qualità nei servizi e negli arredi, l’Europa Palace (ex Hotel Europa) riapre ufficialmente le sue porte al pubblico. Costruito nel 1874, poco dopo l’arrivo della ferrovia, l’hotel è stato uno dei primi tre grandi alberghi della città. Inizialmente denominato “Hotel de l’Europe et de la Paix”, è stato ristrutturato nel 1905, rinominato “Europa” nel 1975 e chiuso definitivamente a gennaio 2019.

Oggi, dopo un ambizioso progetto di restyling, l’Europa Palace torna a splendere, con 70 camere esclusive: 4 Suite, 1 Suite con terrazza e Jacuzzi, 1 Suite con giardino privato, 4 Junior Suite, oltre a camere doppie Deluxe e Classic, disponibili con vista mare o vista Casinò. Wellness e Spa: un’oasi di benessere L’Europa Palace offre un’area Wellness e Spa d’eccellenza. La palestra, attrezzata con macchinari Technogym, si affianca a una raffinata spa realizzata in marmo travertino. Nella zona umida gli ospiti troveranno: sauna, bio sauna, hammam, docce emozionali con

cromoterapia, una piscina con Jacuzzi e lame d’acqua. Inoltre, tre cabine sono dedicate a trattamenti estetici e massoterapici, con rituali studiati per il massimo rilassamento.

Un’offerta gastronomica d’eccellenza La struttura ospita il Bistrot Rêve, affacciato sul prestigioso Corso Imperatrice, con ingresso indipendente. Il Rêve che vuole essere un locale “aperto alla città“ con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per residenti e turisti, propone un concept culinario che valorizza i prodotti del territorio ligure, con intriganti contaminazioni orientali. Gli ospiti, grazie alla consulenza dello Chef Theodor Falser e alla preparazione dello Chef Emanuele Rossi, potranno abbinare i piatti a cocktail innovativi, preparati con maestria.

Inoltre, è in arrivo un programma di serate musicali, per arricchire ulteriormente l’esperienza.

Sul lato lungomare, sempre al piano terra, l’hotel offre un ristorante con cucina a vista e un esclusivo Chef’s Table. Un’altra gemma della proposta ristorativa è il Roof Top, una splendida terrazza

panoramica con vista sulla Riviera di Sanremo. Questo spazio sarà il palcoscenico di eventi esclusivi, manifestazioni e cene private. Un fascino unico tra arte e design Il progetto di ristrutturazione ha curato ogni dettaglio, donando all’edificio un’atmosfera unica. Tra gli elementi distintivi spiccano l’opera d’arte “Le acciughe fanno pallone” di Mariagrazia Abbado e Paolo Albertelli, posta sopra l’ingresso di fronte all’ex Stazione, e l’ulivo capovolto nella Sala Bistrot, che regala un tocco suggestivo all’ambiente.

Una gestione d’eccellenza per un nuovo capitolo storico sotto la guida di Cora Lagorio, con il supporto del Direttore Stefano Venturi, l’Europa Palace si prepara a diventare un simbolo di eleganza e accoglienza. La riapertura non rappresenta solo un traguardo per la famiglia Lagorio, ma un contributo significativo al turismo e all’economia della città. Con questa nuova stagione, l’Europa Palace riafferma il proprio ruolo di emblema di ospitalità e stile, ampliando l’offerta turistica di qualità nella splendida Riviera dei Fiori. Una inaugurazione ufficiale sarà organizzata dopo il Festival di Sanremo.