Sanremo, completata la nuova area giochi di Borgo Opaco, l’assessore Moscato: “Restituiamo alle famiglie uno spazio rinnovato”

“Questa mattina sono stati ultimati i lavori dell’area giochi in zona 'Borgo Opaco”' Un intervento che permette di restituire alle famiglie e ai più piccoli uno spazio rinnovato, sicuro e inclusivo, progettato per favorire il gioco all’aria aperta. I lavori hanno previsto la riqualificazione delle strutture ludiche, l’adeguamento delle superfici antitrauma, con particolare attenzione alla qualità degli spazi. Ringrazio gli uffici comunali e la ditta per il lavoro svolto, che ha permesso di realizzare un’area pensata per essere accogliente e fruibile dai bambini di tutte le età”. Così l’assessore al Verde Ester Moscato annuncia la fine delle operazioni di recupero e riqualificazione dell’area giochi di zona "Borgo Opaco".

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta 'GIOCO ARREDO SERVICE srl' con sede a Savona, per l’importo complessivo di €. 52.216,00

Nel dettaglio l'intervento ha previsto:

- rimozione della vecchia pavimentazione antitrauma e realizzazione di nuova superficie, anch’essa antitrauma.

- posa di nuovi giochi bimbi, ovvero di 3 giochi a molla e 1 attrezzo ludico a forma di grande albero (baobab), costituito da scivolo, casetta gioco e altre funzioni ludiche per bimbi di varie fasce d'età. Posa di nuovi elementi di arredo urbano, quali panchine e cestini gettacarte

- ridimensionamento delle aiuole a tutela degli apparati radicali, ampliando - ove possibile - la superficie permeabile di rispetto delle alberature, con inserimento di essenze vegetali

- messa in sicurezza e adeguamento della recinzione esistente con ripristino delle parti danneggiate da atti vandalici