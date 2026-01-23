Lions Club Bordighera Otto Luoghi incontra il governatore Mauro Imbrenda: "Un’unica famiglia al servizio della comunità"

Accolti dalla splendi cornice del Grand hotel del Mare, i soci del Lions Club Bordighera Otto Luoghi hanno incontrato il governatore, per il corrente anno sociale, del distretto Lions di appartenenza (108 Ia3) Mauro Imbrenda.

Il governatore è la massima carica distrettuale, guida i Club di un’area geografica e coordina le attività di servizio, crescita e leadership, queste parole descrivono letteralmente il ruolo ma, probabilmente, chi non conosce bene il “mondo Lions” potrebbe leggerle come poco empatiche, estremamente formali e avulse dalla realtà specifica, di appartenenza territoriale, di ogni singolo Club!

Ecco, lo scopo di questo comunicato vorrebbe essere proprio quello di cercare di “sradicare” alcuni luoghi comuni che condizionano la percezione di molti allontanandoli da una realtà che ha come obiettivo principale quello di mettersi al servizio di quanti hanno bisogno all’interno della propria comunità, a livello nazionale e internazionale!

Il governatore ha esattamente il ruolo di guida, se e quando se ne dovesse presentare la necessità, e trait d’union rispetto alle indicazioni e/o necessità nazionali e internazionali.

Tornando nello specifico alla serata di ieri, Mauro Imbrenda governatore giovane, innovativo, al passo con il tempo che stiamo vivendo, estremamente consapevole del significato profondo di “mettersi al servizio” ha incontrato un Club, con il suo presidente Axl Roberto Ferrandini, dove si è potuto rispecchiare appieno e, utilizzando una citazione di Papa Giovanni Paolo II “un solo cuore e un’anima sola”, ha regalato al nostro Club una descrizione alla quale sentiamo di appartenere “una grande famiglia, composta da persone diverse che condividono scopi ed obiettivi, capace di offrire supporto, sicurezza, resilienza e amore”.

Supportati dall’entusiasmo, che questo incontro ha rafforzato, e dal motto del governatore “omnia vincit amor” (l’amore vince tutto) andiamo avanti con il nostro programma, il 7 febbraio il torneo di burraco a Vallecrosia, il 5 marzo la cena con delitto, il 20 marzo l’incontro a tema “oncologia, manuale antipanico” e il 12 aprile il “Lions day” a Bordighera con un programma molto articolato che darà la possibilità di conoscere i “service” attraverso la partecipazione; comunicheremo, di volta in volta, i dettagli di ogni singola iniziativa!